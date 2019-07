MechWarrior 5 Mercenaries rinviato, esclusiva Epic Games Store

Piranha Games ha rinviato l'uscita del suo MechWarrior 5 Mercenaries dal 10 settembre, giorno in cui era prevista l'uscita, al 10 dicembre.

Piranha Games ha rinviato l’uscita del suo MechWarrior 5 Mercenaries dal 10 settembre, giorno in cui era prevista l’uscita, al 10 dicembre. Insieme al rinvio, il team di sviluppo ha annunciato un accordo di esclusiva temporale di un anno con Epic Games Store.

Gli utenti che hanno già effettuato il preorder del gioco, potranno richiederne la cancellazione ed ottenere un rimborso entro il 1° settembre, mantenendo i contenuti extra per MechWarrior Online ma ovviamente, perdendo la possibilità di accedere alla closed beta del mese di novembre e gli esclusivi contenuti scaricabili di MechWarrior 5 Mercenaries.

“La partnership con Epic Games Store consentirà a Piranha Games di assicurarsi che MechWarrior 5 Mercenaries raggiunga gli obiettivi prefissati e si ponga come il miglior MechWarrior possibile“, ha dichiarato l’executive producer Russ Bullock. “Immagino che alcuni fan resteranno delusi per via dell’ulteriore attesa, ma l’importante è che il team di sviluppo faccia le cose al meglio. Siamo felici di poter dire che l’accordo con Epic Games Store ci darà il tempo e le capacità necessarie per completare con successo lo sviluppo e il marketing del progetto“.

MechWarrior 5 Mercenaries è un gioco di simulazione di combattimento per giocatore singolo in fase di sviluppo da parte di Piranha Games. Ambientato nel 3015 durante l’ultimo decennio della terza guerra di successione, immedesima il giocatore in un mercenario MechWarrior esordiente, in grado di accettare contratti dalle varie fazioni disponibili. La campagna si dice che arrivi sino al 3049, poco prima dell’invasione del Clan.