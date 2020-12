Medal of Honor Above and Beyond quanto pesa? Faticherete a crederci

Con giochi del calibro di Red Dead Redemption 2, Call of Duty Modern Warfare o lo stesso Cyberpunk 2077 in uscita domani, è diventato piuttosto comune aspettarsi dalle triple A un peso davvero sostanzioso. Quello di Medal of Honor Above adn Beyond però è un caso più unico che raro in quanto il nuovo titolo in sviluppo presso il team di Respawn Entertainment ha un peso che si aggira intorno ai 340GB.

Per chi non fosse a conoscenza del titolo, si tratta a tutti gli effetti del nuovo capitolo dello storico FPS che ha fatto innamorare anni fa migliaia e migliaia di appassionati in tutto il mondo, se non bastasse Respawn Entertainment ha puntato forte sul progetto cambiando però rotta proponendo un capitolo in Realtà Virtuale. Annunciato durante lo scorso agosto nell’evento digitale di apertura della Gamescom 2020, Medal of Honor Above and Beyond nell’ultimo periodo è passato un po’ in sordina, forse appunto per il fatto che sia giocabile esclusivamente in VR. Ciononostante potrebbe davvero cambiare l’idea che abbiamo degli FPS moderni, soprattutto dopo aver visto il trailer del multiplayer che ci ha particolarmente incuriositi.

Ritornando a parlare dei requisiti per PC, ovviamente sono estremamente elevati. tanto che anche i PC in grado di gestire in modo ottimale Half Life Alyx potrebbero avere dei problemi. Medal of Honor Above and Beyond richiederà 177GB per l’installazione ma prima di iniziare la procedura, il gioco vi chiederà almeno 340GB di spazio libero. Secondo Polygon, avrà bisogno di almeno il doppio dello spazio per poter comprimere il tutto, raggiungendo quindi il peso citato poco fa. Staremo quindi a vedere il prossimo 11 dicembre, data di uscita di Medal of Honor Above and Beyond.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi aspettavate un peso così enorme? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata.