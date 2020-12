Medal of Honor Above and Beyond: nuovo trailer dedicato al multipayer

Erano ormai diversi anni che un capitolo dello storico FPS Medal of Honor non si presentava sul mercato, e finalmente questa mancanza sta per essere colmata dal nuovo capitolo per realtà virtuale Medal of Honor Above and Beyond. Il titolo, in sviluppo presso il team di Respawn Entertainment, è stato annunciato durante lo scorso agosto nell’evento digitale di apertura della Gamescom 2020.

Nella giornata di oggi invece, Electronic Arts, Respawn e Oculus sono tornati a mostrarci qualcosa di nuovo su Medal of Honor Above and Beyond. Protagonista indiscusso del nuovo trailer è l’esperienza multiplayer del gioco per realtà virtuale. Come è possibile vedere nel filmato, i giocatori verranno gettati dentro l’azione delle battaglie con sfondo della seconda guerra mondiale. Il tutto sarà suddiviso in cinque modalità di gioco.

Immancabile la classiche modalità Deathmatch, Team Deathmatch e Domination, Medal of Honor Above and Beyond introduce due nuove modalità di gioco chiamate Blast Radius, una versione esplosiva di King of the Hill, e Mad Bomber, in cui i giocatori dovranno disinnescare le bombe nemiche mentre posizionano le loro. Quest’ultima, in particolare, è stata ideata appositamente per la realtà virtuale: gli ordigni infatti, possono essere posizionati ovunque e i giocatori andranno a caccia non solo con lo sguardo ma anche ascoltando il suono posizionale 3D.

Vi ricordiamo che Medal of Honor Above and Beyond uscirà il prossimo 11 dicembre su PC. Essendo un’esperienza VR, per giocare al nuovo FPS servirà possedere uno dei seguenti visori per la realtà virtuale: Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive e Valve Index. Cosa ne pensate di questo ritorno della storica saga FPS di Medal of Honor? Vi incuriosiscono le modalità multiplayer presentate nel nuovo trailer? Diteci la vostra con un commento.