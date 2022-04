Il Meta Quest Gaming Showcase, l’evento incentrato sui videogiochi per la realtà virtuale dell’headset che fu Oculus Quest, si è appena concluso. Tante le novità già annunciate, nel caso vi siate persi l’evento oppure avete paura che vi sia sfuggito qualcosa, non preoccupatevi: abbiamo riassunto tutti i singoli annunci, con tanto di trailer in questo articolo. Pronti? Cominciamo!

Il trailer di The Walking Dead Saints & Sinners: Chapter 2 – Retribution

Prodotto da Skydance Entertainment, in collaborazione con Skybound, il secondo capitolo di The Walking Dead Sants & Sinners si è finalmente mostrato con un breve trailer. Chiamato ufficialmente Retribution, l’uscita del gioco è prevista per il 2022.

Il gioco per gli amanti del football: ecco NFL Pro Era

NFL Pro Era è il primo gioco per la realtà virtuale su licenza della National Football League. Sviluppato da StatusPRO, il gioco metterà gli utenti nei panni degli atleti che competono in uno degli sport più popolari negli Stati Uniti d’America. Tutti e 32 i team della lega sono licenziati e potete dare uno sguardo al gameplay grazie al trailer poco più in basso.

Un primo sguardo ad Among Us VR

Annunciato nel corso del 2021, Among Us VR torna a mostrarsi con un nuovo e lunghissimo trailer. Il gioco di Innersloth, diventato una vera e propria hit durante le prime fasi della pandemia da COVID-19, sarà disponibile durante gli ultimi mesi del 2022.

Red Matter 2 annunciato ufficialmente

Nel corso del Meta Quest Gaming Showcase c’è stato spazio anche per Red Matter 2. Forte del successo del primo capitolo, Vertical Robots non poteva farsi sfuggire la possibilità di produrre un sequel. Trovate tutti i dettagli nel teaser trailer appena pubblicato.

Espire 2 è realtà

Sequel del primo capitolo omonimo, Espire 2 promette tantissime ore di divertimento, con tanto di co-op separata. Il nuovo gioco prodotto da Tripwire si è mostrato in un primo trailer che trovate subito qui in basso.

Moss Book 2 arriva su Quest 2 questa estate

Già disponibile su PlayStation, Moss Book 2 arriverà su Quest 2 questa estate. Meta ha anche lanciato un nuovo trailer di gameplay. Restiamo ovviamente in attesa di una data di uscita più precisa da parte del team di sviluppo.

Ruins Magus in arrivo su Quest 2

C’è anche un po’ di Giappone grazie a Character Bank. Il team di sviluppo di Kyoto ha presentato un’avventura RPG, con 26 quest, destinata interamente alla realtà virtuale. Chiamato Ruins Magus, il gioco non ha ancora una data di uscita.

Cities VR è lo spin-off in realtà virtuale di Cities: Skylines

Cities: Skylines “trasloca” su VR. Cities: VR è infatti l’adattamento per la VR del popolare simulatore di city building. L’arrivo su Quest 2? Molto vicino: il gioco uscirà infatti il 28 aprile 2022 e saranno garantiti aggiornamenti gratuiti dopo il lancio.

Resident Evil 4 si arricchisce con la modalità The Mercenaries

Piccolo (ma importante) update per la versione VR di Resident Evil 4: la modalità Mercenaries farà il suo debutto in esclusiva su Quest 2. Nella modalità saranno disponibili tantissimi bonus per il single player del gioco, tutti da sbloccare. The Mercenaries è già disponibile per la versione VR di Resident Evil 4 in maniera completamente gratuita.

Beat Saber si espande

Tantissime nuove canzoni sono in arrivo per Beat Saber, quello che viene considerato ufficialmente uno dei giochi migliori per la realtà virtuale. L’aggiornamento si chiama Electronic Mixtape e sarà disponibile “presto”.

Bonelab è il sequel di Boneworks

Meta ce l’ha ricordato durante il suo showcase ed è in effetti vero: tutta la community voleva un nuovo Boneworks. Non sarà ovviamente così, ma il suo successore è stato appena annunciato. Chiamato Bonelabs, il gioco è stato presentato con un trailer e sarà disponibile a partire da quest’anno. Pochi i dettagli, al di là del supporto alle mod.

Ghostbusters VR presentato con un teaser trailer

L’annuncio di chiusura del Meta Quest Gaming Showcase è riservato a Ghostbusters VR. Prodotto da nDreams su licenza di Sony, il titolo vi farà vestire i panni degli acchiappafantasmi e sarà giocabile sia in single player, sia in modalità cooperativa con tre amici. Gli sviluppatori promettono una campagna molto coinvolgente, tutto l’iconico equipaggiamento che abbiamo visto nei film e una buona dose di humor.