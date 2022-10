Facebook ha appena annunciato in via ufficiale Meta Quest Pro. Si tratta della versione migliorata del Meta Quest 2 (che potete trovare su Amazon) e arriverà sul mercato entro la fine del mese. L’azienda ha aperto i preordini in preparazione all’uscita prevista per il 25 ottobre 2022. Tuttavia, non sono mancate alcune polemiche dal momento che il visore sarà venduto ad un prezzo decisamente proibitivo per gran parte dei potenziali utenti. L’aumento di prezzi non è una novità in casa Facebook, dato che anche le versioni precedenti hanno seguito la stessa strada pochi mesi fa.

Il nuovo visore dell’azienda di Mark Zuckerberg avrà delle specifiche tecniche decisamente interessanti che, però, non vanno del tutto a giustificarne il prezzo. Meta Quest Pro, infatti, sarà dotato di 256GB di memoria, 12GB di RAM, un processore Snapdragon XR2+ e dieci sensori VR/MR avanzati. Inoltre, il dispositivo sarà dotato di audio spaziale per una migliore resa del comparto sonoro. Lo schermo LCD montato dal VR di Facebook, invece, offrirà una densità di pixel del 37% superiore rispetto alla versione precedente. Questo va a comportare una maggiore vivacità nei colori resi dal visore.

Per quanto riguarda i controller, invece, Meta Quest Pro 2 offrirà dei pad dotati di tre fotocamere e un processore mobile Snapdragon 662. Inoltre, i controller sono dotati di feedback tattile per rendere un feeling migliore nell’esperienza d’uso. Dal momento che i controller hanno dei sensori propri, inoltre, non sarà indispensabile avere l’headset per il tracciamento.

Dopo aver spulciato le specifiche tecniche, però, arriviamo a parlare della nota dolente di questo Meta Quest Pro 2: il costo. Il prezzo proposto da Facebook per il sensore, infatti, è di ben 1.799 euro sul mercato italiano, a differenza di quello americano sul quale arriverà per una cifra di 1.499,99 dollari. Un valore così alto per questo prodotto, se sommato alle sue caratteristiche, lo rende appannaggio quasi esclusivo delle aziende. Grazie ad una risoluzione quattro volte superiore a quella delle versioni precedenti e al supporto della realtà aumentata, infatti, il dispositivo diventa appetibile anche per la collaborazione in mondi virtuali e si piazza tra i migliori dispositivi di questo genere.