Metal Gear Solid 3 e il cappello da coccodrillo: Kojima ne ha uno vero!

Durante questa settimana si è festeggiato il diciassettesimo anniversario di Metal Gear Solid 3. Il gioco di Hideo Kojima è forse considerato uno dei suoi titoli migliori e il game designer, come è solito fare, ha festeggiato questo particolare anniversario tramite Twitter, mostrando un oggetto ottenibile in game che è stato replicato nella vita reale nel periodo tra lo sviluppo e il lancio del gioco sul mercato.

Come avete potuto capire dal titolo della notizia, ci stiamo riferendo al copricapo da coccodrillo di Metal Gear Solid 3. L’oggetto in questione è stato effettivamente replicato da parte di Konami. Mentre gli altri esemplari sono probabilmente andati perduti, Hideo Kojima è riuscito a fotografare questo oggetto custodito da Konami, probabilmente tenuto sotto chiave considerando anche le condizioni dell’oggetto. La foto è stata diffusa, ovviamente, tramite Twitter, l’unico social network in cui il game designer è attivo praticamente 24 ore su 24, sette giorni su sette.

“Ho realizzato qualche copricapo da alligatore per Metal Gear Solid 3, sia per video promozionali che per egli eventi ma questo è l’unico che ancora oggi esiste. Si trova negli archivi di Konami”, le parole che accompagnano il tweet lanciato nel corso degli ultimi giorni sul popolare social network. Sicuramente Kojima è molto affezionato a questo oggetto, come a qualsiasi altro che ha realizzato per tutti i suoi giochi.

I made quite a few "Alligator Caps" for MGS3, both for filming and for events, but this is the only one that still exists. This one is from the Konami archives. pic.twitter.com/Kqnf6Bflt5 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 20, 2021

Chiuso il capitolo Metal Gear Solid, Hideo Kojima è diventato indipendente dopo la separazione da Konami. Nel 2015 ha lanciato Kojima Productions e nel 2019 ha debuttato con la sua prima opera da sviluppatore non più legato al publisher giapponese, ovvero Death Stranding. Al momento il team sta lavorando ad un altro progetto, ancora tenuto segreto. Si vocifera che potrebbe però essere un’esclusiva dell’ecosistema Xbox, invece che un titolo multipiattaforma. Voci di corridoio ovviamente, che per ora non trovano ancora conferme.