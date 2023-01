Con il grande ritorno sulle scene dell’iconica saga di Silent Hill, i fan delle produzioni Konami sono tornati a emozionarsi e a sperare che in futuro altre importanti IP della compagnia possano tornare in vita. Nel frattempo, proprio uno di questi appassionati ha pensato di creare un meraviglioso tributo a Metal Gear Solid sfruttando l’infinita potenzialità creativa di Minecraft, e il risultato, come vedrete, è davvero qualcosa di magnifico.

L’autore di questo tributo fatto su Minecaft è noto in rete con il nickname ‘Grantur97’, e proprio nelle scorse ore ha pubblicato su Reddit una manciata di screenshot che ci mostrano a cosa ha lavorato per diverso tempo. Come già accennato, questo fan di Metal Gear Solid ha voluto tributare il titolo di fine anni ’90 ricreando su Minecraft molti dei luoghi iconici del complesso di Shadow Moses, teatro delle vicende del capitolo della saga uscito sulla prima PlayStation, ma non solo.

Oltre alle aree esterne di Shadow Moses, questo appassionato ha fatto un lavoro certosino, andando a ricreare anche alcune delle intere sezioni interne. Tra queste c’è ovviamente anche l’eliporto, area molto iconica, il canyon, la torre radio, la fornace e molti altri luoghi che chiunque abbia giocato al primo Metal Gear Solid sicuramente riconoscerà all’istante. Il tutto, ovviamente, è stato traslato con la grafica e lo stile cubettoso di Minecraft, il che rende ogni sezione ancora più unica.

Ancora una volta un appassionato di Minecraft ci dimostra come, anche dopo oltre dieci anni, grazie alla sua community e ai tanti aggiornamenti corposissimi il titolo Mojang sia ancora oggi una delle esperienze videoludiche più popolari e giocate, e siamo certi che sarà così ancora per molti anni a venire.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.