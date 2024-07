Minecraft è un gioco che unisce meccaniche survival a una filosofia di gioco sandbox, finendo per essere diventato negli anni un sempreverde del gaming, ossia uno di quei videogiochi che è impossibile evitare: presto o tardi tutti siamo finiti almeno una volta a esplorare caverne, costruire basi e andare a caccia nell'End.

Che sia la prima volta che ci si approccia a Minecraft o che questo sia uno degli ennesimi ritorni di fiamma con questo gioco, abbiamo deciso di dedicargli uno spazio con questa guida completa, un hub dove potrete trovare tutte le guide più utili così come consigli e suggerimenti per affrontare al meglio il gioco di Mojang e Microsoft. Questo articolo verrà aggiornato costantemente con tutte le guide che pubblicheremo nei prossimi giorni, mesi e - trattandosi di un gioco eterno come Minecraft - sicuramente anni.

Dato che questo articolo verrà costantemente aggiornato vi consigliamo di salvarlo nei preferiti così da visitarlo ogni volta che vi potrà servire. Occhio alle nuove guide che verranno di volta in volta inserite in lista!

Minecraft, la Guida Completa

Minecraft, i suggerimenti per principianti

Per fare il tavolo ci vuole il legno

Come per ogni gioco survival, da risorse nascono nuovi strumenti e nuove risorse per fare nuovi strumenti e ancora nuove risorse, in un loop continuo. La prima cosa che dovete fare appena entrati in gioco è letteralmente prendere a pugni gli alberi fino a collezionare almeno una ventina di tronchi di legno. Questi tronchi potete inserirli nello spazio apposito dell'inventario per trasformarli in blocchi, e se ne inserite 4 nella griglia riuscirete a ottenere un tavolo da lavoro attraverso cui costruire la maggior parte delle cose che vi serviranno per tutto il gioco.

Quando aprite l'inventario o premete col tasto destro sul tavolo da lavoro potreste notare una serie di oggetti sbloccati o sbloccabili e un libro guida. Consultando questi elementi potrete scoprire come craftare attrezzi utili, come ottenere certi materiali, e così via.

La cucina fa sempre bene

Mangiare è essenziale per mantenere alto l'indicatore della fame (rappresentato sotto forma di cosce di pollo nell'HUD), indicatore che è sua volta più è riempito più permette al vostro personaggio di curare le eventuali ferite subite. Questo indicatore si può riempire mangiando qualunque cosa sia commestibile, ma è con la cottura che si ottengono i benefici migliori.

Il metodo migliore e più rapido per cuocere cibo è creare una fornace: disponete 8 blocchi di pietra nel menu del tavolo da lavoro in modo da lasciare vuoto il posto centrale della griglia, e otterrete questo strumento. La fornace, una volta piazzata in giro, può essere riempita di carbone, carbonella, legno o altro materiale infiammabile che possa cuocere carne, pesce o verdure che inserirete nell'apposito spazio sopra il fuoco.

I primi attrezzi utili

I primi attrezzi da creare sono sicuramente picconi, asce e spade. Con i picconi potete scavare i materiali più duri fino a cercare risorse utili come ferro e carbone. Con le asce potrete procurarvi più velocemente il legno abbattendo gli alberi, e possono essere usate anche come fonte di danno ad animali o mostri finché non creerete delle spade, molto più efficaci nel combattimento.

Usate i blocchi di legno solo per creare il primo piccone, dopodiché sostituite questo materiale con la pietra e, successivamente il ferro. Un altro attrezzo che vi tornerà utilissimo è la torcia, creabile con ramo di legno e ferro anche attraverso l'inventario (senza dover ricorrere per forza al tavolo da lavoro). Le fonti di luce oltre a generare più visibilità, eliminano il rischio di spawn dei mostri che solitamente si generano al buio, e inoltre possono essere usate come punti di riferimento come leggerete più avanti.

Buonanotte e sogni d'oro

Già dal primo giorno di gioco sarà evidente che avrete bisogno di protezione: la notte compaiono mostri. Per prima cosa cercate un riparo, che sia costruito a mano da voi con blocchi di vario tipo o che sia un riparo scavato in una montagna non fa differenza. Quando fuori è buio, se non avete ancora un letto, dedicatevi ad attività esplorative sotterranee: scavate verso il basso (non direttamente sotto i vostri piedi) così recupererete materiali utili come pietra, carbone e ferro.

Quando avrete un letto invece, il consiglio è di addormentarvi (tasto destro del mouse sul letto) così da allontanare eventuali spawn di mostri e soprattutto di quelli notturni più fastidiosi. Per costruire un letto disponete nel tavolo da lavoro una riga fatta di blocchi di legno, e sopra una riga fatta di lana (che si può ricavare uccidendo le pecore).

Luce e punti di riferimento

La prima volta su Minecraft potrebbe essere disorientante e rischiate di perdervi soprattutto se andate in giro ad esplorare. Il nostro consiglio e di "marcare il territorio" in quei posti che vi possono tornare utili, in particolare il luogo in cui vorreste stabilire la vostra "base". Potete farlo con pilastri fatti di terra o altri materiali, o con le torce.

Vi consigliamo di usare anche il buon vecchio metodo fatto di carta e penna (va bene anche un file .txt sul PC!): annotate le coordinate dei posti che vi servono. Le coordinate si possono vedere premendo F3. Sulla schermata potete notare dei numeri disposti su asse X, Y e Z come evidenziati nella foto sovrastante.