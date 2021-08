Metal Gear Solid V: l’online sta per spegnersi, Konami stacca alcuni server

Metal Gear Solid V The Phantom Pain è stato uno dei videogiochi più attesi della scorsa generazione videoludica. Il titolo avrebbe dovuto chiudere alcuni punti sul passato di Big Boss ma, come sappiamo molto bene, non proprio tutto è andato come i fan di lunga data si aspettavano e speravano. Ora, dopo una serie di rumor sul possibile ritorno della saga di Metal Gear, Konami rivela alcune informazioni ufficiali sul quinto capitolo principale del franchise.

Le informazioni relative a Metal Gear Solid V sono apparse sul sito ufficiale di Konami, con la compagnia giapponese che ha voluto far sapere ai giocatori che ben presto i server online di MGSV in versione PlayStation 3 e Xbox 360 verranno chiusi in modo definitivo. Ci sarà ancora tempo di poter interagire online su queste due piattaforme, ma Konami ha già dichiarato quale sarà la data di chiusura dei server per la versione del gioco delle due piattaforme.

“Grazie per aver giocato a Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Siamo spiacenti di informare i nostri utenti che i servizi online su PlayStation 3 e Xbox 360 verranno chiusi il 31 maggio 2022 alle ore 8:00”. Con questo messaggio sul sito ufficiale di Konami la società nipponica comunica i propri intenti, non menzionando le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC del titolo che continueranno a supportare le varie componenti online.

Ovviamente la modalità offline di Metal Gear Solid V The Phantom Pain continuerà ad essere fruibile anche dopo che i server verranno disabilitati. Oltre a questo Konami non darà la possibilità di acquistare il gioco sugli store online di PS3 e Xbox 360 a partire dal 1 maggio 2022. Una scelta che coinvolge solo le versioni per le console più “anziane”, e che lascerà intatta la situazione per quanto concerne il gioco su PS4 e Xbox One.