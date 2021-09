Metal Gear Solid V: redesign fan-made ci riporta al periodo PS1

Molte volte ci si è chiesti come sarebbero apparsi i grandi giochi delle nuove generazioni se fossero usciti diversi anni prima, su console meno prestanti e dalle diverse caratteristiche. Ad esaudire questa curiosità ci ha pensato un appassionati che ha riproposto le copertine di Metal Gear Solid V The Phantom Pain in versione prima PlayStation.

L’utente in questione si fa chiamare ‘byllogan’ su Reddit, e di recente ha pubblicato alcune foto che ritraggono le sue ultime opere: delle cover di Metal Gear Solid V The Phantom Pain in pieno stile prima PlayStation, in versione americana.

Come possiamo vedere dalla raccolta di foto pubblicate, sono state prese in esame tutte le versioni disponibili di Metal Gear Solid V, a partire da Groud Zeroes fino alla più recente Definitive Experience.

Essendo le cover in edizione americana troviamo delle custodie decisamente più sottili rispetto alle versioni big box a cui eravamo abituati noi europei.