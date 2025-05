Xbox Game Pass, nella seconda parte del mese arriva Metaphor e non solo

Microsoft continua ad ampliare il proprio catalogo Xbox Game Pass (abbonamento acquistabile su Amazon) con titoli attesi e sorprese inaspettate, offrendo agli utenti un'esperienza sempre più diversificata che spazia dai giochi indie alle produzioni AAA. La strategia del colosso di Redmond appare chiara: consolidare l'ecosistema Game Pass attraverso l'inclusione di esperienze esclusive sin dal day one, mentre contemporaneamente si espande la funzionalità di cloud gaming, permettendo l'accesso a un numero crescente di titoli da qualsiasi dispositivo compatibile.

L'ultima ondata di aggiunte al servizio include Monster Train 2, già disponibile dal 21 maggio su cloud, PC e Xbox Series X|S per gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Il 22 maggio segna l'arrivo di due titoli molto attesi anche per gli abbonati a Game Pass Standard: Creatures of Ava e S.T.A.L.K.E.R. 2. Il primo propone un'avventura incentrata sull'empatia, dove i giocatori dovranno comprendere e addomesticare le creature di Ava per salvare il pianeta da un'infezione letale. S.T.A.L.K.E.R. 2, invece, rappresenta il ritorno di una serie cult che trasporta i giocatori nella Zona di Esclusione di Chornobyl, un ambiente ostile pieno di pericoli, anomalie e manufatti potenti.

Nello stesso giorno, Tales of Kenzera: Zau raggiunge il catalogo di EA Play (accessibile tramite Game Pass Ultimate e PC Game Pass), offrendo un'avventura spirituale attraverso la terra di Kenzera, dove i giocatori dovranno padroneggiare poteri cosmici per affrontare pericolose sfide al fianco del Dio della Morte.

Il 27 maggio, Tom Clancy's The Division 2 si unisce al catalogo per tutte le varianti di abbonamento, permettendo ai giocatori di immergersi in un RPG shooter ambientato in una Washington D.C. post-apocalittica, proprio mentre il gioco inaugura la Stagione 1 del suo settimo anno di contenuti. Il giorno successivo, l'originale To a T arriva dal day one su Game Pass Ultimate e PC Game Pass, proponendo un'avventura colorata e particolare creata dall'ideatore di Katamari Damacy, dove il protagonista, bloccato in una T-pose, deve navigare la vita in una piccola città accompagnato dal suo fedele cane.

Il 29 maggio segna un momento importante con l'arrivo di Metaphor ReFantazio, vincitore del premio Game of the Year di IGN e Best RPG ai The Game Awards. Questo gioco di ruolo a turni invita i giocatori a partecipare a un torneo reale per reclamare il trono per un principe maledetto, esplorando vaste terre e risvegliando oltre 40 archetipi con poteri magici. Lo stesso giorno debutta anche Spray Paint Simulator, un rilassante simulatore che permette di costruire un'attività di pittura, decorando di tutto: stanze, case, auto, ponti e persino robot giganti.

A inizio giugno, la libreria si arricchisce ulteriormente con Crypt Custodian, un metroidvania dall'alto dove si controlla Pluto, un gatto dispettoso condannato a essere il custode dell'aldilà per l'eternità, e Symphonia, un platformer poetico e non violento dove usare il potere del violino per riportare in vita i macchinari musicali del mondo.

Il 23 maggio rappresenta una data significativa per gli abbonati a Game Pass Ultimate, con l'aggiunta di ben 15 titoli alla libreria di Xbox Cloud Gaming (Beta). Questa espansione include classici rimasterizzati come Day of the Tentacle, Full Throttle e Grim Fandango, insieme a titoli molto apprezzati come Quantum Break, Sunset Overdrive e la collezione Rare Replay.

Microsoft continua inoltre a supportare i giochi già presenti nel catalogo con nuovi contenuti. Il 22 maggio inizia la Stagione 16 di Sea of Thieves, che introduce nuove missioni Reaper, la possibilità di reclutare Mercenari Scheletro e i caotici Cannoni della Rabbia. Già disponibile è invece il DLC gratuito "Throes of the Watchmaker" per Sea of Stars, che aggiunge un'avventura secondaria nel mondo in miniatura di Horloge.

Gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass possono inoltre godere di vantaggi esclusivi come il Game Pass Pack 2 per Call of Duty: Warzone, che include skin per operatori, progetti per armi e vari elementi cosmetici, oltre al pacchetto "Summer Fun Medusa" per Smite 2 e outfit esclusivi per Throne and Liberty e Tom Clancy's The Division 2.

Infine, è importante ricordare che il 31 maggio alcuni titoli lasceranno il catalogo, tra cui Remnant 2, Cassette Beasts, Firework, Humanity e Slayers X. Gli abbonati possono ancora approfittare dello sconto fino al 20% per acquistare questi giochi e mantenerli nella propria libreria anche dopo la loro rimozione dal servizio.