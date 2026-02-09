Il leggendario creatore di Rayman, Michel Ancel, ha confermato l'esistenza di un remake in HD del platform originale del 1995, svelando dettagli inediti su un progetto che Ubisoft non ha ancora ufficialmente annunciato. In un'intervista rilasciata a RetroGamer, lo sviluppatore francese ha rivelato che il titolo non sarà un semplice remaster grafico, ma includerà modifiche al gameplay pensate per rendere l'esperienza più accessibile ai giocatori moderni.

Secondo Ancel, il remake manterrà l'anima dell'originale ma introdurrà checkpoint aggiuntivi per ridurre la frustrazione legata alla precisione millimetrica richiesta dal gameplay. "Il ritmo è un po' lento perché hai un personaggio grande sullo schermo e il gameplay richiede precisione pixel per pixel, quindi non è sempre facile", ha spiegato lo sviluppatore, aggiungendo che queste caratteristiche rendono il gioco ancora oggi originale nonostante la complessità. L'aggiunta di punti di salvataggio supplementari rappresenta l'unico intervento significativo sul design originale, pensato specificamente per i giocatori meno esperti che potrebbero incontrare difficoltà con le meccaniche platforming old-school.

Il progetto si inserisce nelle celebrazioni per il 30° anniversario della serie Rayman, milestone che Ubisoft ha iniziato a celebrare con la riattivazione degli account social ufficiali del franchise nel settembre scorso. Loic Gounon, brand producer che lavora sulla serie dal 2006, aveva annunciato all'epoca che "un team molto talentuoso di Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milan sta attualmente lavorando insieme sul futuro di Rayman". Nell'ottobre 2024, l'editore francese aveva confermato che un nuovo progetto dedicato all'eroe senza arti era nella "fase esplorativa", con Ancel stesso coinvolto come consulente.

Il remake in HD includerà checkpoint aggiuntivi per rendere l'esperienza meno frustrante ai giocatori moderni, mantenendo però l'identità del platform originale.

Al momento Ubisoft non ha fornito informazioni ufficiali sul remake, incluse le piattaforme di destinazione o una finestra di lancio indicativa. Considerando che Ancel ha menzionato la versione HD senza specificare tempistiche precise, il progetto potrebbe essere ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, nonostante le recenti classificazioni di una "Rayman 30th Anniversary Edition" apparse nei database delle rating board.