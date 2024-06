Xbox sarà alla Gamescom 2024 con un booth enorme e diversi giochi, ecco quali

Nonostante l'assenza di concorrenti diretti come Sony e Nintendo, Microsoft ha confermato la sua presenza alla Gamescom 2024, rinnovando la sua tradizionale partecipazione all'importante fiera di videogiochi di Colonia, in Germania. L'evento, che si svolgerà dal 21 al 25 agosto 2024, vedrà la casa di Redmond protagonista grazie alla promozione di una serie di nuove uscite.

Cannot get X.com oEmbed

Il profilo ufficiale di Xbox su X ha condiviso un post che ha sicuramente rallegrato gli appassionati, anticipando alcuni dei titoli che saranno presenti all'evento. Tra questi, alcuni potrebbero esserci anche in forma giocabile, offrendo così ai visitatori la chance di testare le novità in anteprima.

La lista rilasciata da Microsoft include titoli molto attesi dal pubblico, come "Age of Mythology: Retold", "Avowed", e "Ara: History Untold". Inoltre, ci sarà spazio anche per grandi nomi del gaming come "Diablo IV: Vessel of Hatred", "Diablo Immortal", "The Elder Scrolls Online", "Fallout 76", e "World of Warcraft: The War Within". Particolarmente attesa è la presenza di "Towerborne", che dopo la sua assenza nelle recenti esposizioni come l'Xbox Games Showcase e il Summer Game Fest, farà la sua comparsa proprio a Gamescom 2024, forse con una demo giocabile.

Questo annuncio è contornato anche dalla promessa di essere presenti con il booth più grande di sempre a una fiera da parte di Xbox. Non è stata confermata una "conferenza" o un mini-showcase, ma in caso venisse annunciato non esiteremo a comunicarvelo.