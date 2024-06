Sony salta la Gamescom 2024, è il terzo anno di fila

Sony PlayStation ha confermato che non parteciperà alla Gamescom 2024, continuando così la tendenza degli ultimi anni di non essere presente alla rinomata fiera di videogiochi tedesca. L'assenza si estende dall'edizione del 2022.

Secondo quanto riportato da gameswirtschaft, portale online tedesco, un rappresentante di Sony ha formalizzato la decisione attraverso una nota ufficiale, affermando che non vi sarà alcuna esposizione alla manifestazione di Colonia prevista per il 21 agosto 2024. La dichiarazione fornita corrisponde a quella rilasciata l'anno scorso, quando Sony ha annunciato la sua non partecipazione alla Gamescom 2023.

Oltre a Sony, anche Nintendo ha annunciato che non prenderà parte all'evento, lasciando così un vuoto significativo tra i maggiori produttori di console. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali da parte di Microsoft per quanto riguarda la loro presenza, ma le attese sono che Xbox possa figurare all'evento di questo anno.