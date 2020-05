Microsoft Flight Simulator: ecco un confronto tra la grafica di gioco e fotografie reali

Microsoft Flight Simulator è certamente uno dei giochi più attesi dal pubblico PC e Xbox. Uno dei dettagli che più stanno convincendo gli appassionati è la qualità tecnica, sopratutto considerando che l’obbiettivo degli sviluppatori è di creare ambienti di dimensioni al limite dell’inimmaginabile. Ora, possiamo farci un’idea precisa della resa grafica grazie a un utente che ha realizzato un confronto tra il videogame e una fotografia reale.

Qui sotto potete vedere la galleria creata da Utherellus su imgur: in totale ci sono otto confronti che ci permettono di vedere luoghi come Château de Chambord (Francia), le montagne della Nuova Zelanda o l’iconica Statua della Libertà di New York City. Non è certo impossibile distinguere Microsoft Flight Simulator dalla realtà, ma la qualità è notevole, sopratutto considerando che quanto mostrato non è definitivo e potrebbe ottenere vari miglioramenti da qui all’uscita.

Microsoft Flight Simulator permetterà inoltre di attivare il clima reale, sfruttando sessanta diversi tipi di informazioni in tempo reale legati alle nuvole e venti tipi di informazioni legati a umidità, pressione, temperatura e vento, tutti radunati nel motore di gioco per realizzare le condizioni meteorologiche perfette. Tutta questa qualità sarà accessibile anche in prima persona, con una versione VR in arrivo dopo il lancio (gli sviluppatori confermano che si tratta di una loro priorità, per quanto non vi siano informazioni sulle tempistiche).

Microsoft Flight Simulator otterrà una versione beta chiusa a luglio. Il gioco non ha però una data di uscita, attualmente. Speriamo che l’attesa non sia lunga: diteci, voi cosa ne pensate di quanto realizzato da Asobo? Il vostro computer potrà di certo supportare un’opera così complessa, oppure è arrivato il momento di fare un meritato upgrade?