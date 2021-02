Microsoft Flight Simulator: l’esperienza xbox non sarà semplificata

Microsoft Flight Simulator è sicuramente uno dei giochi che ha più impressionato lo scorso anno. L’opera firmata Asobo Studio ha stupito per il suo realismo assurdo oltre ad una grafica fotorealistica che ha tenuto a bocca aperta migliaia e migliaia di appassionati in tutto il mondo. Come ben saprete il titolo è disponibile su PC ma nel corso dell’estate 2021 i possessori di Xbox Series X|S potranno goderselo. Una domanda sorge spontanea però, l’esperienza sarà comunque godibile?

I ragazzi di Asobo Studio hanno risposto a questa domanda, affermando che non sarà assolutamente semplificato, ma godrà di tutti i contenuti della versione PC. Jorg Neumann, responsabile del progetto, ha dichiarato che la sua idea è quella di aprire il gioco ad un pubblico “nuovo” evitando di rovinare l’esperienza originale del simulatore di volo. Verranno però modificati i tutorial certamente, utili per aiutare in modo sostanziale la nuova utenza.

L’idea è quindi quella di non modificare l’esperienza ma migliorarla per coloro che vogliono avvicinarsi sfruttando tutte le potenzialità che offre Xbox Series X. “Penso che milioni di persone si troveranno davanti alla loro prima esperienza con un simulatore di volo e cercheremo quindi di guadagnare la loro fiducia in primis. Oltre all’esperienza, Il gioco dovrà ovviamente avere un buon framerate ed un aspetto comunque meraviglioso.” Insomma, il team francese sembrerebbe avere delle idee chiare in testa per far si che l’utenza Xbox possa ricevere lo stesso identico simulatore che abbiamo potuto conoscere col tempo. Sarà inoltre presente il cross play tra Xbox e PCed il supporto a periferiche third party. Nonostante si possa usare comunque un controller, Asobo Studio consiglia di sfruttarle per avere una esperienza ancora più realistica.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete contenti che Asobo Studio abbia specificato che l’esperienza non verrà modificata? Acquisterete Microsoft Flight Simulator? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le novità riguardanti il simulatore di volo premiato agli scorsi Game Awards.