Microsoft Flight Simulator, rimandato il World Update

Sappiamo già da giugno che Microsoft Flight Simulator si sarebbe aggiornato con una patch molto corposa. Il World Update 6 avrebbe di fatti introdotto alcune modifiche molto specifiche ad alcuni paesi come Germania, Austria e Svizzera aggiungendo piste di atterraggio inedite, migliorie generali alle mappe, le città fotosimmetriche e quasi 100 punti d’interesse. Proprio per questo motivo l’update era molto atteso dai giocatori di Microsoft Flight Simulator, soprattutto quelli che vivono in queste regioni in particolare, ma che purtroppo hanno ricevuto una brutta notizia.

Il World Update 6 sarebbe dovuto uscire il 24 agosto, ma Asobo Studio ha rivelato che l’aggiornamento è stato rimandato a nuova data. Il team specifica che dovremo attendere solo due settimane in più prima di poter provare con mano le novità della patch: il World Update 6 di Microsoft Flight Simulator sarà ora rilasciato il 7 settembre 2021. A partire da quella data potremo quindi riscoprire la Germania, l’Austria e la Svizzera, nonché novità come gli aeroporti di Klagenfurt (LOWK), Lübeck (EDHL), e il St. Gallen-Altenrhein (LSZR).

Questi sono tra gli aeroporti del titolo che, a detta di Asobo Studio, sono interamente realizzati “a mano”, cosa che li rende ancor più interessanti. Lo stesso minuzioso trattamento è stato fatto per alcuni punti di interesse come il Castello di Marienburg in Hanover, Holstentor a Lübeck, Deutches Eck a Koblenz, il Castello Katz di St. Goarshausen, la Allianz Arena di Monaco, e il Riesenrad di Vienna.

Il World Update 6 introdurrà novità davvero molto interessanti per i giocatori di Microsoft Flight Simulator, che potranno anche divertirsi con nuove sfide di atterraggio e voli di scoperta inediti. Insomma, Asobo Studio stanno dimostrando di voler supportare ancora a lungo la loro produzione, cosa che fa più che piacere ai giocatori di lunga data. Ricordiamo ai lettori che Microsoft Flight Simulator è ora disponibile per PC Windows e Xbox Series X|S, anche su Xbox Game Pass.