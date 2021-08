Microsoft Flight Simulator: un giocatore vola nello spazio ed è strabiliante

Da quando Microsoft Flight Simulator è uscito anche su Xbox Series X|S, anche i giocatori console hanno finalmente avuto l’opportunità di provare uno dei giochi più interessanti di questi anni. Oltre ad essere il ritorno di una grande franchise simulativo, questo nuovo titolo sviluppato da Asobo Studio si è dimostrato essere un vero e proprio capolavoro del genere capace di innovare il medium videoludico con una serie di nuove tecnologie applicate.

Ora che il titolo è praticamente disponibile sia ai giocatori PC che a quelli console, il bacino di utenti di Microsoft Flight Simulator si è ampliato parecchio, e alcuni di questi nuovi giocatori stanno sperimentando parecchio con il gioco. In particolare, uno di questi giocatori su Xbox Series X ha provato a raggiungere lo spazio con il proprio velivolo per vedere se riusciva a volare nello spazio e cosa sarebbe successo una volta superata una certa soglia.

Come possiamo vedere nel video registrato dallo youtuber Straight Up P.O.G., il tentativo di questo ragazzo ha avuto un risvolto molto interessante. Con il suo jet supersonico questo appassionato ha raggiunto velocità folli prima del take off che lo ha portato a lasciarsi alle spalle il pianeta terra verso lo spazio. Superata la stratosfera, si può vedere come il gioco continui a mostrarsi una meraviglia dandoci una visuale del globo che lascia a bocca aperta.

Microsoft Flight Simulator continua a stupirci anche dopo un anno dalla sua uscita, e ora anche i giocatori Xbox Series X|S possono godere di uno dei videogiochi più interessanti che ci siano sulla piazza. Se non siete convinti se la tipologia di gioco fa per voi, potete provare questo simulatore abbonandovi al servizio Xbox Game Pass, dove lo potete trovare tranquillamente nel vatalogo delle produzioni presenti.