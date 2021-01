I migliori monitor per Microsoft Flight Simulator | Gennaio 2021

Come ben sapranno tutti i giocatori su PC, non tutti i monitor sono uguali e anzi, uno schermo di buona qualità e con le giuste caratteristiche tecniche può stravolgere in positivo le nostre sessioni di gioco. Tipologia di pannello, frequenza di aggiornamento, dimensioni e tecnologie di ogni tipo: quando ci si ritrova a dover scegliere il proprio monitor dei sogni sono numerose le variabili da tenere in grande considerazione, soprattutto in base all’uso che si farà del monitor da gaming. Quando si tratta di un’opera dall’incredibile resa grafica, dalla fedeltà cromatica impressionante e dai paesaggi mozzafiato come Microsoft Flight Simulator il focus principale si sposta soprattutto sulla qualità del pannello e sulla sua capacità di riproporre nel modo più fedele possibile immagini e colori. Trovare i migliori monitor per Microsoft Flight Simulator non è quindi un’impresa semplice.

Per questi motivi, se il vostro principale interesse è godervi al massimo l’impressionante Microsoft Flight Simulator, di cui potete trovare qua la nostra ricca recensione, ci siamo soffermati su dei monitor dalla grande fedeltà cromatica e dell’immagine piuttosto che su dispositivi dotati di una frequenza di aggiornamento elevata. Un titolo dal ritmo non troppo frenetico come Microsoft Flight Simulator, del resto, non necessita di framerate a tre cifre per essere goduto al meglio e trae infatti maggiori benefici da schermi in grado di riproporre nel miglior modo possibile l’incredibile fotorealismo dell’opera di Asobo Studios e Microsoft.

I migliori monitor per Microsoft Flight Simulator

Miglior monitor 4K

Ok, lo sappiamo: il prezzo dell’Asus ROG Swift PG27UQ è proibitivo per tantissimi giocatori, ma non potevamo che includere questo stratosferico prodotto all’interno della nostra lista dei migliori monitor per Microsoft Flight Simulator. HDR, G-Sync, 144 Hz e un pannello IPS dalla grande fedeltà: l’Asus ROG Swift PG27UQ è senza ombra di dubbio alcuno il miglior monitor sul mercato, un qualcosa di talmente incredibile da lasciare a bocca aperta. Certo, è costoso, ma se si vuole il nec plus ultra sul mercato, l’Asus ROG Switf PG27UQ è decisamente la scelta migliore.

Miglior monitor Quad HD

Una tra le risoluzioni più gettonate tra i giocatori su PC è sicuramente la 2560×1440, il perfetto bilanciamento tra i bellissimi ma esosi 4K e i classici 1920×1080. Se la vostra scelta è ricaduta su questa particolare categoria, troverete nel LG 27GL83A uno tra i migliori monitor per Microsoft Flight Simulator, nonché un prodotto in grado di regalare veramente tante soddisfazioni in generale. A risplendere particolarmente in questo monitor colmo di caratteristiche tecniche di rilievo è soprattutto lo straordinario pannello IPS, che ci permetterà di solcare i cieli di Microsoft Flight Simulator in tutta la loro bellezza. Una cosa è sicura: difficilmente rimarrete delusi dal LG 27GL83A.

Miglior monitor Full HD

Microsoft Flight Simulator è un titolo bellissimo da vedere, ma anche parecchio esoso sul piano tecnico se si decide di spingere parecchio sulle impostazioni grafiche. Per tale motivo molti di voi potrebbero decidere di gettarsi su uno schermo in Full HD, una soluzione ottima se si vuole gestire con meno patemi la bontà tecnica del simulatore di Microsoft. Se avete deciso di puntare sui classici 1920×1080, tra i migliori monitor per Microsoft Flight Simulator troviamo sicuramente ai primissimi posti il LG 27GL650F. Il prodotto di LG è infatti un vero e proprio gioiellino, dotato di un bellissimo pannello IPS, G-Sync, Freesync, 144 Hz e HDR 10. Se volete godervi al massimo Microsoft Flight Simulator e non spendere troppo, troverete nel LG 27GL650F un grandissimo prodotto.

Miglior monitor 21:9

Una caratteristica da tenere in grande considerazione se ci si vuole immergere al massimo all’interno di Microsoft Flight Simulator è quella delle proporzioni dello schermo, con i 21:9 che riescono ad offrire sotto tale punto di vista un’esperienza più immersiva rispetto ai classici 16:9 a cui siamo abituati. Se volete ottenere il massimo da tale punto di vista la scelta migliore è sicuramente MSI Optix MAG341CQ, uno tra i migliori monitor per Microsoft Flight Simulator in assoluto. Risoluzione 3440×1440, curvatura 1800R, Freesync e 100 Hz: queste sono solo alcune delle incredibili caratteristiche tecniche del MSI Optix MAG341CQ, un prodotto in grado di stupire e regalare veramente tante soddisfazioni sotto diversi aspetti.

Miglior monitor per la massima immersività

Se i 21:9 della precedente proposta non sono secondo voi abbastanza per godersi al massimo Microsoft Flight Simulator, il Samsung C49RG90 è la scelta che fa decisamente per voi. Con una risoluzione di ben 5120×1440, ossia con un mastodontico 32:9 come proporzioni, questo prodotto della celebre società coreana è probabilmente il massimo per godersi Microsoft Flight Simulator nel modo più immersivo possibile. A completare la proposta di questo incredibile monitor, che può vantare un bellissimo pannello QLED, è poi il supporto a HDR e FreeSync, due caratteristiche che certificano ulteriormente la bontà del Samsung C49RG90. Insomma, se avete spazio sulla scrivania e volete immergervi al massimo nei cieli di Microsoft Flight Simulator, il Samsung C49RG90 è la scelta giusta.

