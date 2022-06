Colpo di scena in Microsoft: Alex Kipman, colui che ha guidato i team di sviluppo di HoloLens e Kinect, si è dimesso dalla casa di Redmond. I motivi dietro, seppur non confermati (ma neanche negati) dalla società guidata da Satya Nadella riguardano una condotta sul lavoro scorretta, con molestie e abusi sessuali sul luogo di lavoro.

I dettagli sono stati riportati da Insider, con un report di GeekWire che ha pubblicato alcune email inviate da Scott Guthrie, che in Microsoft si occupa di tutti i prodotti e le soluzioni del cloud. “Abbiamo deciso di comune accordo che per Kipman era il momento giusto per lasciare la società e andare incontro ad altre opportunità”, si legge nella mail. Chiaramente non c’è nessuna indicazione sui motivi del licenziamento, ma Kipman avrebbe molestato diversi dipendenti, con comportamenti non adeguati. Kipman proseguirà il suo lavoro per circa tre mesi, al fine di garantire una transizione più morbida.

Secondo le fonti di Insider, più di 25 impiegati di Microsoft hanno contribuito a stendere un report, dove si evidenziano le molestie di Kipman, da video vietati ai minori di 18 anni guardati davanti ad alcuni dipendenti nell’ufficio fino a vere molestie fisiche, con “tocchi non desiderati” sui corpi dei dipendenti. Accuse ancora più inquietanti riguardavano alcune note che avrebbero ricevuto i dipendenti, con tre impiegati che erano stati avvisati di non lasciare donne da sole vicino a Kipman. un dirigente della società di Redmond, invece, avrebbe addirittura dichiarato che il COVID-19 ha reso le cose migliori. “Una delle migliori cose che potessero succedere. Non dovevamo più interagire con lui in persona”, le parole dell’ex executive.

Kipman non ha ancora commentato le accuse, così come Microsoft. Restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti o informazioni in merito su questa vicenda. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.