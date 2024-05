Proteus Controller, ecco il nuovo gamepad Xbox chi ha disabilità

Microsoft, in collaborazione con ByoWave, ha recentemente annunciato il lancio del Proteus Controller, un innovativo gamepad progettato per adattarsi alle esigenze dei giocatori con disabilità. Questo controller modulare fa parte del programma "Designed for Xbox" e si distingue per la sua alta personalizzabilità e la tecnologia "snap and play", che permette di attaccare e giocare con moduli facilmente intercambiabili.

Il Proteus offre oltre 100 configurazioni possibili grazie ai suoi componenti modulari, che includono pulsanti, un pad direzionale e stick analogici, facilitando così l'uso persino a chi può giocare con una sola mano. Inoltre, tutti i pulsanti possono essere riassegnati tramite un'applicazione dedicata, rendendo il controller altamente adattabile a diverse esigenze fisiche e preferenze di gioco.

Disponibile per le console Xbox Series X|S e Xbox One, così come per i sistemi Windows 10 e Windows 11, il Proteus è già prenotabile al prezzo di lancio di 255 dollari direttamente sul sito di ByoWave. Il pacchetto include un cavo USB-C, un dongle Bluetooth e i vari componenti del controller, con la possibilità di assemblare un layout più tradizionale.

ByoWave ha espresso interesse nel rendere il Proteus compatibile anche con PS5 e Nintendo Switch, sperando in future collaborazioni con queste piattaforme. Al momento, però, non ci sono piani concreti per questa integrazione.

Microsoft ha anche annunciato un importante aggiornamento per l'Xbox Adaptive Controller, lanciato nel 2018. Questo aggiornamento, atteso nei prossimi mesi, espanderà il supporto per accessori aggiuntivi, permettendo a ogni porta USB di connettere fino a 12 pulsanti, un secondo stick e un hat switch.