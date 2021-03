Microsoft starebbe per acquistare Discord per una cifra monstre

Stiamo certamente vivendo un periodo particolare, fatto principalmente di acquisizioni ed insediamenti di altre compagnie. Inutile non citare Microsoft e Bethesda oppure la più recente coppia Evo e Sony. Insomma, ogni giorno bisogna monitorare costantemente la situazione perché potrebbero davvero capitare delle notizie a dir poco sensazionali. Quella di oggi è soltanto una delle tante ma che se fosse vera spezzerebbe ancora in due il mercato. Secondo un report pubblicato da Bloomberg, Microsoft sarebbe in trattative per acquistare la piattaforma Discord per una cifra a dir poco pazzesca.

Microsoft sarebbe quindi una “delle numerose società” per l’acquisizione della piattaforma di chat e community tanto in voga nell’ultimo periodo Discord, per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 10 miliardi di dollari. Il rapporto confermerebbe che l’azienda americana sarebbe al momento “in corsa” ma attualmente non è stato concluso nulla. La piattaforma ha attirato l’interesse di varie compagnie tra cui Epic Games e Amazon ma sembrerebbe che al momento Microsoft sia in vantaggio.

Nonostante queste dichiarazioni sulla carta davvero pazzesche, il rapporto ribadisce che al momento esistono svariate possibilità, anche quella che Discord possa prendere la decisione di essere quotata in borsa. Tra tutte le varie strade però quella di Microsoft al momento sembra essere la più concreta, una eventuale acquisizione rappresenterebbe un mantenimento dell’attuale status della piattaforma messagistica ma anche una integrazione ai vari servizi proposti dal colosso di Redmond.

Insomma, al momento non c’è nulla di ufficiale a riguardo, si tratta pur sempre di un report. Se ciò però dovesse diventare ufficiale sarebbe un’altra acquisizione con protagonista Microsoft che la metterebbe ulteriormente in gioco come lo ha fatto con l’ottenimento di ZeniMax. Siamo solo all’inizio della nona generazione di console, ma l’azienda americana ha già giocato alcune sue carte davvero interessanti.