Microsoft stupisce tutti con DirectSR, la nuova arma per il gaming

Il Team Microsoft DirectX rivelerà la nuova tecnologia gaming "DirectSR" durante la Game Developers Conference (GDC) 2024.

Questo innovativo strumento è stato progettato per semplificare e migliorare l'esperienza di sviluppo dei giochi su piattaforma Windows, offrendo una soluzione avanzata per la super risoluzione. La presentazione, guidata da Shawn Hargreaves, responsabile dello sviluppo Direct3D, e Austin Kinross, capo sviluppatore di PIX, vedrà anche la partecipazione di rappresentanti di NVIDIA e AMD, evidenziando il coinvolgimento di importanti attori nel settore della grafica e delle tecnologie di rendering.

La rivelazione di "DirectSR" arriva in seguito alla scoperta di una funzionalità di "super risoluzione automatica" nelle anteprime di Windows 11, segnalando l'interesse e l'impegno di Microsoft nel migliorare le prestazioni grafiche e l'esperienza utente sui suoi sistemi operativi. Questa nuova tecnologia, anticipata come una soluzione proprietaria separata dalle già esistenti come NVIDIA DLSS e AMD FSR, potrebbe portare significativi vantaggi per gli sviluppatori di giochi, consentendo loro di implementare la super risoluzione con facilità e ottenere risultati visivi superiori.