Microsoft non ha team interni paragonabili a quelli Sony, secondo un ex Naughty Dog

È abbastanza innegabile che Microsoft durante questa generazione di console è stata vista come la “pecora nera” dell’industria videoludica. Purtroppo le scelte sbagliate prese durante i primi mesi di vita di Xbox One hanno portato molti fan della casa di Redmond a rimanere delusi. Tuttavia grazie a Phil Spencer il reparto Xbox essere tornato di nuovo in carreggiata. Ma anche dopo tutte le scelte positive fatte durante questi anni fatte da Spencer stesso, ancora molta gente non riesce a vedere il potenziale di questo progetto.

Come ben saprete ormai, in vista della prossima generazione di console Microsoft ha deciso di ampliare le proprie forze acquistando svariati studi di sviluppo (tra quali anche certi nomi di rilievo come Ninja Theory e Double Fine). Una manovra di marketing che sicuramente darà un “boost” non indifferente alla divisione Xbox. Tuttavia, stando ad un ex membro Naughty Dog i vari acquisti fatti da Phil Spencer (e da Microsoft) non sarebbero proprio eccezionali.

None of the purchased studios are at the same level as Sony 1st party, and will only get there with support and long-term hiring and financial support. I do prefer this route to creating entirely new studios that have no shared culture though. — Jonathan Cooper (@GameAnim) December 16, 2019

Qualche giorno fa, Jonathan Cooper ha pubblicato un tweet molto particolare in risposta ad un utente che avrebbe chiesto al ex Naughty Dog cosa ne pensava dei vari acquisti della casa di Redmond. Ecco quanto dichiarato da Cooper:

“Nessuno degli studi acquisiti è allo stesso livello dei team interni di Sony e per arrivare a quel livello, c’è bisogno di supporto economico e nuovo personale dotato di grandi abilità. Preferisco questo percorso per creare studi interamente nuovi e non basarmi su qualcosa di già esistente.”

Parole decisamente molto critiche verso l’operato di Microsoft che andranno sicuramente a scaturire varie polemiche in giro per il web. Fateci sapere cosa ne pensate di questa particolare notizia e se siete d’accordo (o meno) con l’ex Naughty Dog. Diteci la vostra, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!