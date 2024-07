Microsoft starebbe valutando di ridurre lo sforzo di Xbox in Europa

Recenti indiscrezioni emerse su The Verge suggeriscono un possibile cambiamento nella strategia di Microsoft relativa alla distribuzione della console Xbox in Europa. Secondo quanto riportato da Tom Warren, la compagnia potrebbe ridurre la presenza di Xbox in alcuni mercati europei, concentrando invece maggiori risorse su PC, cloud gaming e il servizio Game Pass.

XBOX

La fonte anonima citata nel report di Warren descrive una situazione in cui Microsoft si stia orientando verso una limitazione delle scorte di console Xbox Series X|S per l'Europa, area in cui la vendita delle console ha incontrato diverse difficoltà. La notizia non è ancora stata confermata ufficialmente, ma alimenta ulteriori speculazioni sulla crescente enfasi dell'azienda americana verso il gaming digitale e su servizi.

Parallelamente, l'introduzione dell'app Xbox per i dispositivi Amazon Fire TV Stick, annunciata poco dopo le voci su questa nuova orientazione, sembra confermare un interesse verso la facilitazione dell'accesso ai giochi Xbox tramite differenti dispositivi e piattaforme. Questa mossa potrebbe rappresentare un elemento chiave nella futura strategia di Microsoft nel settore dei videogiochi.

Nonostante non sia chiaro quali paesi europei saranno maggiormente interessati da questa nuova politica. Tra l'altro l'aumento recentemente annunciato del prezzo del servizio Game Pass sembra voler spingere gli utenti verso la sottoscrizione dell'abbonamento Ultimate, che include anche il gaming via cloud, potenzialmente incrementando gli introiti derivanti dal modello di abbonamento, anche se temporaneo.

Resta da vedere come questa potenziale transizione impatterà sul futuro di Xbox e della strategia complessiva di Microsoft nei mercati gaming europei e globali.