I migliori giochi su CDKeys | Novembre 2020

Per molti il passaggio dal fisico al digitale, per quanto riguarda i videogiochi, è visto come un qualcosa di malvagio, un qualcosa che ci sta pian piano sottraendo la bellezza del possedere un determinato titolo in forma fisica, con tanto di manuale e confezione. Non tutto il male viene però per nuocere e, infatti, il digitale ha portato con sé tante nuove modalità per risparmiare, come ad esempio tutta una serie di piattaforme per la vendita di videogiochi in formato digitale. Tra di esse possiamo trovare l’affidabile e sicurissima CDKeys, che a prezzi spesso e volentieri stracciati propone molti titoli dal grande interesse. Proprio per aiutarvi a risparmiare qualcosa, abbiamo quindi deciso di stilare in questo articolo un elenco dei migliori giochi su CDKeys disponibili al momento. Bando quindi alle ciance e vediamo cosa propone il noto store.

I migliori giochi su CDKeys

Control

Apriamo questo ricco elenco tra i migliori giochi su CDKeys con Control, ossia con una delle esperienze single player più avvincenti e riuscite degli ultimi anni. Remedy è infatti riuscita a confezionare un titolo che, come abbiamo raccontato nella nostra recensione, è: “un’opera dall’altissimo valore artistico che riporta in vita il genere dei metroidvania in 3D , lo fa in grande spolvero, con coraggio, puntando su un tema non semplice da trattare e raccontare, per questo motivo la nuova proprietà intellettuale di Remedy e 505 Games va sicuramente elogiata e incoraggiata a proseguire.” Qualcosa assolutamente da non perdere insomma e che potete ora recuperare in forte offerta su CDKeys.

FIFA 21

In una lista contenente i migliori giochi acquistabili su uno store non può certamente mancare l’ultimo episodio di una delle saghe più amate dai videogiocatori. Stiamo parlando di FIFA 21, l’ultima incarnazione del celeberrimo sportivo di EA attesa per il prossimo 9 ottobre, ma fin da ora acquistabile ad un prezzo super grazie alle offerte di CDKeys. Fifa Ultimate Team, carriera e Pro Club: queste sono solo alcune delle modalità che torneranno anche in FIFA 21 e che promettono di fare come sempre la gioia degli appassionati. Insomma, si tratta di un gioco che non ha bisogno di presentazioni e che promette anche quest’anno di offrire una grandissima esperienza agli appassionati di calcio. Siete pronti a scendere in campo?

Marvel’s Avengers

Supereroi e videogiochi: cosa volere di più? Nonostante sia sbarcato sul mercato solamente da pochissimi giorni, Marvel’s Avengers è già acquistabile in forte sconto, risultando uno dei migliori giochi su CDKeys al momento. Impersonare personaggi del calibro di Iron Man, Thor e Hulk, del resto, è il sogno di chiunque da sempre e farlo in un titolo divertente e dal grande impatto visivo come Marvel’s Avengers è la perfetta realizzazione di questo desiderio. A rendere il tutto ancor più interessante è infine il grande supporto post lancio assicurato da Square Enix, che ci consentirà di ricevere tanti nuovi supereroi nei prossimi mesi.

Star Wars Jedi Fallen Order

Passando da un franchise all’altro, anche Star Wars ha recentemente ricevuto un videogioco dedicato decisamente riuscito. Star Wars Jedi Fallen Order è infatti riuscito a rendere onore alla leggendaria saga di George Lucas e al contempo a proporre un’esperienza ludicamente riuscita agli amanti dei videogiochi. A rendere il tutto più intrigante, oltre al fatto che sono presenti diverse edizioni per l’opera di Respawn Entertainment, è poi il fatto che Star Wars Jedi Fallen Order è disponibile all’acquisto sia per PC che Xbox One a un prezzo fantastico, fatto che lo rende senza ombra di dubbio alcuno uno dei migliori giochi su CDKeys acquistabili al momento.

Assassin’s Creed Valhalla

“Assassin’s Creed Valhalla è uno dei migliori capitoli della serie che Ubisoft ha partorito in questa generazione: scaccia la monotonia e la dispersività di Odyssey e corregge alcune spigolosità di Origins. Il risultato è un prodotto assemblato molto meglio, che al netto di alcune imperfezioni tira dritto fino alla fine senza alcun problema. ” con queste parole abbiamo nella nostra recensione incoronato l’ultima fatica di Ubisoft, un’opera monumentale in grado di convincere e avvincere. Se amata la saga degli assassini e gli open-world pieni di cose da fare, Assassin’s Creed Valhalla è sicuramente uno dei migliori giochi su CDKeys.

Destiny 2 Beyond Light

Nei giorni scorsi ha finalmente fatto il suo esordio sul mercato l’attesissima espansione di Destiny 2 Beyond Light, un contenuto aggiuntivo in grado di aprire strade completamente nuove agli amanti dell’opera di Bungie. Un qualcosa di irrinunciabile per tutti coloro che hanno speso ore e ore in compagnia dei guardiani, e che è fin da ora disponibile a un prezzo d’eccezione su CDKeys a pochissimi giorni dal lancio. Insomma, che state aspettando?

Red Dead Redemption 2

Come ultimo titolo di questa lista dei migliori giochi su CDKeys, ma sicuramente non per demerito, troviamo Red Dead Redemption 2, ossia uno dei principali capolavori di questa generazione che ci sta pian piano salutando. L’epopea western di Rockstar è infatti un qualcosa di clamoroso, un qualcosa che merita di essere giocato e assaporato da ogni amante dei videogiochi. Insomma, ora che è finalmente sbarcato anche su PC, non avete proprio motivi per non fare vostro Red Dead Redemption 2, soprattutto all’ottimo prezzo a cui è ora proposto su CDKeys.

