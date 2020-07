I migliori giochi su Instant Gaming | luglio 2020

Per i pochissimi che non avessero mai sentito parlare di Instant Gaming, esso è uno store di videogiochi che permette di acquistare numerosi titoli a prezzo super nella loro versione digitale. Fornito, conveniente e assolutamente sicuro: se non avete proprio un odio viscerale per le versioni digitali dei giochi, non avete proprio motivo per non gettarvi nello sconfinato catalogo di Instant Gaming e recuperare qualche particolare gioco ad un prezzo stracciato.

Proprio considerando la vastità dell’offerta, abbiamo deciso di scandagliarla attentamente per voi, elencando in questo articolo quelli che ad oggi sono i migliori giochi presenti su Instant Gaming ad un prezzo super. Attenzione: la nostra scelta è fortemente influenzata da quello che è il momento storico attuale, non sorprendetevi quindi se non troverete in questa lista qualche capolavoro incredibile degli anni che furono. Bando però ora alle ciance e lanciamoci subito nei migliori giochi acquistabili su Instant Gaming ora come ora!

Attenzione: ai prezzi dello store Instant Gaming è necessario aggiungere in fase di checkout l’IVA.

I migliori giochi su Instant Gaming

Death Stranding

Dopo essere stato un’esclusiva di PlayStation 4 per quasi un anno, Death Stranding è finalmente approdato lo scorso 14 luglio anche su PC, permettendo così ad ancor più giocatori di godere della folle e controversa avventura di Hideo Kojima. Se dell’incredibile trama e del peculiare gameplay ne avrete oramai sentito parlare ovunque, sarete lieti di sapere che su PC Death Stranding riesce ad offrire anche un comparto tecnico incredibile, in grado di lasciare letteralmente a bocca aperta. Ottima anche l’ottimizzazione, con il titolo di Kojima Productions che riesce a rendersi tranquillamente giocabile anche su configurazioni non più di primissimo piano. Insomma, non ci sono proprio motivi per non approfittare dell’ottimo prezzo su Instant Gaming.

» Clicca qui per acquistare Death Stranding

Monster Hunter World Iceborne

Tra i migliori giochi degli ultimi anni possiamo sicuramente trovare anche Monster Hunter World, ossia la migliore incarnazione di sempre della celebre saga di Capcom. Se avete già provato a lungo in largo il titolo base sarete poi lieti di sapere che è attualmente disponibile in sconto anche Monster Hunter World Iceborne, vastissimo DLC dell’opera che vi terrà impegnati per diverse decine di ore. Perfetti per gli appassionati e ottimi per i cacciatori alle prime armi: Monster Hunter World e espansione sono due tra i migliori giochi acquistabili al momento su Instant Gaming. Non approfittarne al prezzo a cui sono proposti sul celebre portale sarebbe un vero e proprio crimine!

» Clicca qui per acquistare Monster Hunter World

» Clicca qui per acquistare Monster Hunter World Iceborne

F1 2020

Nella nostra recensione abbiamo definito F1 2020 come: “una delle migliori incarnazioni della serie e paradossalmente una versione del campionato più completa rispetto alla sua controparte reale.” Un attestato di stima notevole, che certifica il buon lavoro svolto da Codemasters e la cura sempre maggiore riposta nella serie di anno in anno. Un ottimo titolo, quindi, che ci permette di vivere in prima persona su schermo alcune delle gare più emozionanti di sempre, scendendo in pista a fianco dei piloti più famosi. Insomma, se siete degli appassionati di Formula 1 non potete assolutamente farvi scappare F1 2020 su Instant Gaming ad un prezzo incredibile.

» Clicca qui per acquistare F1 2020 Seventy Edition

» Clicca qui per acquistare F1 2020 Schumacher Edition

Horizon Zero Dawn

Nonostante non sia ancora ufficialmente sbarcato su PC, essendo l’uscita fissata per il prossimo 7 agosto, non potevamo esimerci dall’inserire in questa lista dei migliori giochi acquistabili su Instant Gaming al momento Horizon Zero Dawn. Il titolo di Guerrilla Games, dopo aver fatto faville su PlayStation 4, si appresta infatti a conquistare anche i giocatori su PC, grazie ad un gameplay riuscito, un’ambientazione evocativa e un aspetto tecnico che si preannuncia come sorprendente. Se siete alla ricerca di un’avventura longeva e divertente difficilmente troverete qualcosa meglio di Horizon Zero Dawn su Instant Gaming. Che sia solo la prima di tante esclusive PlayStation su PC?

» Clicca qui per acquistare Horizon Zero Dawn Complete Edition

GTA 5

Immenso, incredibile, clamoroso: a 7 anni dal lancio di GTA 5 gli aggettivi per il titolo di Rockstar Games oramai si sprecano e a testimoniare la marcia gloriosa del celeberrimo open world sono gli innumerevoli record conquistati in questi anni dal titolo. Ottimo per giocare in singolo e perfetto in multigiocatore, se state cercando un’opera vasta e versatile troverete in GTA 5 un vero e proprio tesoro, in grado di ammaliarvi per decine e decine di ore. Insomma, se non l’avete ancora fatto non ci sono quindi proprio più scuse per non approfittare dell’incredibile prezzo di Instant Gaming e gettarsi in una delle esperienze più incredibili degli ultimi anni.

» Clicca qui per acquistare GTA 5 Standard Edition PC

» Clicca qui per acquistare GTA 5 Premium Online Edition PC

» Clicca qui per acquistare GTA 5 Standard Edition Xbox One

» Clicca qui per acquistare GTA 5 Premium Online Edition Xbox One

Forza Horizon 4

Se amate i giochi di corse non potete certamente lasciarvi scappare Forza Horizon 4, ossia quello che con ogni probabilità è il miglior racing game arcade di tutti i tempi. Vasto, bello da vedere e incredibilmente divertente: quanto imbastito da Playground Games per l’occasione è infatti sbalorditivo e riesce a convincere anche chi del genere non è proprio un appassionato sfegatato. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che Forza Horizon 4, oltre ad essere acquistabile ad un prezzo super su Instant Gaming, può essere giocato sia su Xbox One che su PC con la medesima key: un’occasione da non perdere, insomma, per avere ovunque questo capolavoro dei racing game.

» Clicca qui per acquistare Forza Horizon 4 PC+Xbox One

» Clicca qui per acquistare Forza Horizon 4 Bundle Edition PC+Xbox One

» Clicca qui per acquistare Forza Horizon 4 Deluxe Edition PC+Xbox One

» Clicca qui per acquistare Forza Horizon 4 Ultimate Edition PC+Xbox One



Animal Crossing New Horizons

Concludiamo questa ricca lista con uno dei giochi più belli dell’anno, ossia quell’Animal Crossing New Horizons che tanto ha convinto l’utenza di Nintendo Switch. Di parole da spendere sull’esclusiva di Nintendo ce ne sarebbero veramente tante, ma se siete degli amanti della saga non dovreste perdere per nessun motivo questo ricco e incredibile capitolo della serie. Anche in questo caso Instant Gaming propone poi il titolo ad un prezzo super, permettendoci così di risparmiare un buon quantitativo di denaro su Animal Crossing New Horizons.

» Clicca qui per acquistare Animal Crossing New Horizons