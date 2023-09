Una delle cose che più ha fatto contenta la community di Steam riguardo Steam Deck è la sua natura open. Il sistema operativo SteamOS ha il grande vantaggio di essere costruito su base Linux e per quanto più straniante di Windows 10/11, è un sistema operativo che fa del software open source la sua ragione di vita.

Questa caratteristica è stata chiaramente apprezzata oltre misura dagli utenti che hanno approfittato dell’assenza di limiti per costruire strumenti atti a migliorare l’esperienza utente finale.

Decky Loader è proprio uno di questi: parliamo di uno strumento programmato in python che permette di aggiungere plugin a Steam deck; con questi è possibile maneggiare numerose impostazioni, personalizzare i menù, modificare i suoni di sistema e tanto altro.

Ci sono moltissimi plugin in rete e alcuni sono chiaramente più utili degli altri; per questo motivo andiamo a scoprire da vicino una lista con i migliori plugin di Steam Deck.

Come installare i migliori plugin di Steam Deck con Decky Loader

Prima di andare a vedere da vicino una lista dei migliori plugin per Steam Deck bisogna capire per poter installare lo strumento da impiegare per il loro successivo utilizzo.

Per prima cosa è necessario attivare la modalità desktop di Steam Deck (tasto STEAM + tasto accensione) e dal browser di sistema aprire il seguente URL. Da qui sarà possibile scaricare il file di installazione; assicuriamoci che il file si chiami decky_installer.desktop prima di avviarlo, in caso contrario rinominiamolo come tale.

Apriamo il file di installazione e inseriamo la nostra password da amministratore per permettere la corretta installazione del file.

Volendo è possibile fare tutto da konsole utilizzando la seguente stringa di testo:

https://github.com/SteamDeckHomebrew/decky-installer/releases/latest/download/install_release.sh | sh

I migliori plugin per Steam Deck

Vediamo quindi quali sono i migliori plugin disponibili per Steam Deck; tutti questi si possono scaricare direttamente da Decky Loader.

Deckysettings

Partiamo dai plugin per smanettoni con Deckysettings, un potente strumento per tutti quei videogiocatori che sono interessati ad ottimizzare nella maniera migliore possibile la propria esperienza ludica.

DeckySettings permette di importare ed esportare le impostazioni grafiche migliori per moltissimi videogiochi diversi da database come ShareDeck o SteamDeckHQ.

Grazie a DeckySettings è possibile visualizzare le impostazioni raccomandate utilizzate da altri e ricevere anche delle notifiche a tema quando si apre un nuovo gioco in cui è possibile applicare delle ottimizzazioni.

Al momento DeckySettings è compatibile solamente con i videogiochi presenti nella libreria di Steam ma gli sviluppatori del plugin stanno lavorando per implementare il sistema anche per i giochi provenienti da altri launcher. Maggiori informazioni si trovano sulla pagina github del progetto.

Power Tools

Un altro interessante strumento per gli utenti più smanettoni è senza dubbio Power Tools che funge da centro di controllo più avanzato per modificare la potenza della CPU, attivando il simultaneous multi threading (SMT), permettendo di limitare o diminuire il numero di thread, impostando dei limiti di frequenza e così via.

Se da una parte lo scopo principale di PowerTools è quello di ottimizzare la durata della batteria per i videogiocatori più interessati al massimo della resa con la minima spesa energetica, dall’altra il plugin permette di giocare a titoli altrimenti non avviabili sulla console. Più informazioni si trovano sulla pagina github del progetto.

Pause Games

Altro plugin molto interessante è Pause Games che, esattamente come promette dal nome, permette di forzare la pausa anche nei videogiochi sprovvisti di questa caratteristica (Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring, etc etc).

Il plugin è quindi perfetto per quelli che hanno la necessità di stoppare il funzionamento di un gioco per un qualsiasi motivo: un compito semplice ma che non era possibile completare in un sacco di videogiochi. Dove ci sono buchi di funzionalità tocca agli utenti coprire il tutto!

Maggiori informazioni si trovano sulla pagina github del progetto.

Decky Recorder

Vi piace l’idea di registrare dei brevi video gameplay con la vostra Steam Deck ma non avete la possibilità di utilizzare una capture card con uno schermo più grande?

Questo plugin fa esattamente al caso vostro: attraverso di esso è possibile attivare la replay mode. Una volta attiva questa premendo tasto STEAM + Y (o una qualsiasi altra combinazione di tasti) sarà possibile ottenere una registrazione degli ultimi 30 secondi di ciò che è accaduto a schermo.

Volendo è possibile anche ottenere filmati più lunghi ma ciò soltanto attraverso l’interfaccia di DeckyRecorder accessibile dal menu di Steam. Più informazioni si possono trovare sulla pagina github del progetto.

CSS Loader

Voglia di personalizzare l’aspetto visivo della propria Steam Deck? Niente paura: CSS Loader serve esattamente a questo. Il plugin permette di effettuare l’installazione di temi personalizzati e realizzati in CSS, lo stesso linguaggio markup utilizzato per la creazione delle pagine web.Il funzionamento del plugin in questione è molto semplice: CSS Loader non fa altro che analizzare tutte le cartelle presenti dentro /home/deck/homebrew/themes. Qui sarà possibile importare i temi (esempio) da impiegare durante l’utilizzo della Steam Deck.