Minecraft celebra Halo Infinite in grande stile

Anche Minecraft ha celebrato il lancio di Halo Infinite. Come riportato sul sito ufficiale del gioco ddi casa Mojang, infatti, da oggi è nuovamente disponibile il Chief Mash-up Pack, ovvero un pacchetto di skin dell’universo del gioco di casa 343 Industries, migliorato e aggiornato in tempo per la release dell’ultimo titolo della saga che ha debuttato questa settimana su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC.

“Master Chief è tornato e noi lo celebriamo oggi con un update del Minecraft Master Chief Masj-up Pack!”, si legge nel sito ufficiale del titolo di casa Mojang. Il pacchetto è stato aggiornato anche grazie allo studido 4J, che ha aggiunto otto nuove skin ed ha migliorato anche la Dressing Room, con nuove emote e nuovi Character Creator items.

Nel dettaglio, il nuovo pacchetto di Minecraft dedicato ad Halo Infinite include le skin di Commander Laurette Agryna, War Chief Escharum, Blademaster Jega ‘Rdomnai, pilota del Pelican Echo-216, YOROI-clad Spartan e ben tre varianti di Master Chief. “I personaggi sono così iconici che era impossibile sceglierne una sola, quindi abbiamo optato per tre varianti che si possono vedere in tantissime avventure”. Presenti anche i nuovi cosmetici ddello spogliatoio, come cappelli, elmi, bandiere e molto altro.

Il pacchetto di Minecraft dedicato ad Halo è stato già lanciato nel 2014, ma da oggi è tornato disponibile per tutti i giocatori che hanno interesse a provarlo. Considerando l’impatto che ha avuto il nuovo gioco di 343 Industries, non potevamo aspettarci niente di nuovo in merito. Halo Infinite è stato tra l’altro anche protagonista di una gigantesca opera di un’artista molto famosa, che ha realizzato un quadro dedicato all’ultima avventura di Master Chief: potete trovate tutti i dettagli a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.