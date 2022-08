Il mondo delle mod su Minecraft è già vastissimo così com’è, ma ovviamente la community continua a sfornarne di nuove ogni giorno. Migliaia e migliaia di mod diverse vengono messe a disposizione dell’utenza, tant’è che ormai dire che c’è l’imbarazzo della scelta è seriamente un diminutivo. È proprio per questo che abbiamo creato questa rubrica, per proporvi le migliori mod di Minecraft mese dopo mese, così da non perdere quelle più interessanti che vengono rilasciate nel mare di add-on infinito.

Nei prossimi paragrafi troverete quindi una raccolta delle 10 mod più interessanti del mese di agosto, sia per Forge che per Fabric. Abbiamo cercato di includere mod più variegate tra loro, così che ognuno possa trovare qualcosa che faccia al caso suo. E nel caso in cui non sapeste come installare questo tipo di contenuti su Minecraft, potete consultare la nostra guida apposita.

#1 — Simply Swords

Modloader: Fabric

Versione: 1.19.2 | 1.19 | 1.18.2

File aggiuntivi: Fabric API | Better Combat (consigliato)

Data di uscita: 15 agosto 2022

Minecraft

La prima mod di questa lista va ad aggiungere un enorme quantitativo di nuove armi all’interno del gioco. Ce ne sono davvero di ogni tipo: dalle spade corte alle spade lunghe, fino alle katane e ai sai, ma anche più peculiari come le claymore o le lance. Esistono anche diverse varianti, non solo per quanto riguarda i materiali (che vanno dal ferro alla netherite), ma anche per i poteri che alcune di queste posseggono, tra cui fulmini, rubavita o veleno.

Questa mod può essere utilizzata senza accoppiarla ad altre, ma è nata per essere usata assieme alla Better Combat: si tratta di una mod che va ad aggiungere decine di animazioni differenti durante il combattimento e, in particolare, mentre si sta brandendo la propria arma. Considerando la diversità delle armi presenti nella Simply Swords (parliamo di più di 20 armi uniche), la Better Combat va a cambiare drasticamente gli scontri contro i nemici, e potete farvi un’idea di ciò tramite il trailer della mod.

#2 — Automobility

Modloader: Fabric

Versione: 1.18.2

File aggiuntivi: Fabric API

Data di uscita: 16 agosto 2022

Minecraft

La mod Automobility non si limita soltanto ad aggiungere macchine perfettamente funzionanti all’interno di Minecraft, bensì lo fa anche nel modo giusto. L’add-on infatti non implementa le automobili in modo pigro, tutt’altro: saremo noi giocatori a dovercele costruire, pezzo per pezzo, crafting per crafting. Ogni macchina potrà quindi essere diversa da un’altra a seconda dei pezzi che utilizzeremo per la creazione, dando enorme spazio alla creatività.

Ma non finisce qui: oltre alle macchine, infatti, questa mod aggiunge anche tre nuove tipologie di blocchi che possono essere utilizzati per creare dei percorsi appositi per le nostre automobili, inclusi dei blocchi diagonali. Si possono craftare con pressoché tutti i materiali del gioco, assieme a un tipo di percorso che velocizzerà il nostro veicolo. Insomma, questa mod è perfetta per creare percorsi su cui magari fare gare automobilistiche con i propri amici all’interno di Minecraft, oppure per averre dei mezzi di trasporto più efficienti di quelli presenti all’interno del gioco base.

#3 — Keebsz’s Battle Towers

Modloader: Forge/Fabric

Versione: 1.19.2 | 1.19

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 4 agosto 2022

Minecraft

Se siete alla ricerca di qualcosa che possa rendere il vostro mondo di gioco più gratificante, allora questa mod fa al caso vostro. La Keebsz’s Battle Towers va a implementare, come suggerisce il titolo, delle torri che aspettano soltanto di essere esplorate. Ovviamente non sarà semplice farlo, in quanto queste saranno piene zeppe di mostri e mob spawner, ma farsi strada tra le orde di nemici ne varrà la pena, in quanto ogni piano della torre conterrà delle ricompense speciali.

Le torri potranno avere fino a 10 piani, e man mano che si salirà non solo aumenterà la difficoltà, ma anche la rarità del bottino. Con la mod, inoltre, vengono aggiunti anche due nuovi boss: il Lich Tower Guardian e lo Slime Tower Guardian. Non fatevi strane idee: non si tratta di boss semplici da buttare giù, in quanto entrambi hanno 300 di vita e un grosso quantitativo di danno, per cui dovrete assicurarvi di essere equipaggiati a dovere prima di affrontarli.

#4 — Better Ender

Modloader: Forge/Fabric

Versione: 1.19.2 | 1.18.2 | 1.16.5

File aggiuntivi: Fabric API (per Fabric)

Data di uscita: 16 agosto 2022

Minecraft

L’End vi ha stancato e state cercando qualcosa che lo possa rendere più interessante? Questa mod è stata creata proprio per questo scopo: la Better Ender, come fa intuire il nome, implementa novità abbastanza sostanziose al bioma dell’End, motivando il giocatore a cercare più delle “semplici” elytra. Con questa mod, infatti, vengono introdotti nuovi attrezzi che superano di gran lunga quelli di netherite in termini di efficienza, tra cui persino un piccone che può spaccare la bedrock.

Le novità non finiscono qua: oltre ai vari attrezzi, la mod introduce anche un nuovo tipo di legno, ossia il Legno dell’End, che può essere utilizzato nello stesso modo di quello normale, e quindi permette di utilizzare nuovi blocchi per le proprie costruzioni. Infine viene aggiunto anche un nuovo piccolo mob, ossia lo Slime dell’End.

#5 — Blue Flame Burning

Modloader: Forge

Versione: 1.19.2 | 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 6 agosto 2022

Minecraft

Questa mod ha uno scopo puramente estetico, e agisce in particolare sulle fiamme blu, ossia quelle che vengono generate quando si dà fuoco a un blocco di sabbia delle anime. Nella versione originale di Minecraft, infatti, se un’entità prende fuoco da questo tipo di fiamme, quest’ultime assumeranno il classico colore arancione che tutti conosciamo. Con questa mod, invece, le entità che prenderanno fuoco da delle fiamme blu saranno a loro volta bruciati da fiamme blu. Si tratta quindi di un piccolo add-on che aggiunge un dettaglio minuscolo, ma che ha il suo fascino.

#6 — Hunting Delight

Modloader: Forge

Versione: 1.18.2

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 13 agosto 2022

Minecraft

Un’altra mod molto interessante è la Hunting Delight, che rende il processo di caccia decisamente più interessante. Con questo add-on infatti ogni animale che verrà ucciso (ad eccezione dei cuccioli) non scomparirà alla sua morte, bensì lascerà la sua carcassa sul terreno. Sarà poi possibile interagire con essi, tramite un coltellino speciale, per raccoglierne i resti: ad esempio, dopo aver macellato un maiale, si riceveranno più costolette di maiale cruda, assieme anche a delle ossa.

La mod implementa anche qualche novità interessante, sempre rimanendo sullo stesso tema. Con la Hunting Delight, infatti, vengono aggiunte anche nuove carni, tra cui quella di volpe, di capra, di cane, di tartaruga e persino di umano. Raccogliere cibo con questa mod quindi è indubbiamente più semplice del solito, ma anche più divertente.

#7 — MVS – Moog’s Voyager Structures

Modloader: Forge/Fabric

Versione: 1.19.2 | 1.19 | 1.18.2 | 1.16.5

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 7 agosto 2022

Minecraft

Alle volte il mondo di Minecraft può risultare un po’ vuoto, soprattutto dopo ore e ore di esplorazione negli stessi biomi. È qui che la MVS – Moog’s Voyager Structures viene in aiuto ai giocatori, aggiungendo una miriade di nuove strutture che possono generarsi in qualsiasi parte del proprio mondo. Parliamo di ben più di 45 costruzioni differenti!

Tra queste ne abbiamo tra le più disparate: bar sulla spiaggia, piccole case, alberi giganti, mansioni, isole volanti e molto altro. Non hanno alcun uso specifico se non quello di rendere il proprio mondo più variegato, ma alcune di queste strutture possono benissimo essere usate anche come dei rifugi temporanei qualora ne aveste bisogno.

#8 — Piercing Paxels

Modloader: Forge/Fabric

Versione: 1.19.2 | 1.19 | 1.18.2 | 1.16.5

File aggiuntivi: no

Data di uscita: 7 agosto 2022

Minecraft

Questa piccola mod va a cambiare il modo in cui funzionano gli attrezzi, o meglio, lo migliora. La Piercing Paxels rende infatti possibile la creazione di un singolo attrezzo che possegga tutte le funzioni degli attrezzi presenti nel gioco, quindi il piccone, l’ascia, la pala, la zappa e la spada.

In più, la mod implementa anche nuovi potenziamenti, disponibili esclusivamente per questo nuovo oggetto. Ad esempio è possibile minare più blocchi assieme in 3×3 o a tunnel, ma quello più interessante è decisamente l’upgrade dell’indistruttibilità, che come suggerisce il nome, donerà vita infinita al nostro attrezzo.

#9 — DarkBindings – 50+ Custom Recipes

Modloader: Fabric

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: Fabric API

Data di uscita: 11 agosto 2022

Minecraft

Con la DarkBindings – 50+ Custom Recipes, vengono implementati nel gioco alcuni crafting incentrati sulla quality of life, di modo tale da rendere tutte le risorse del gioco più accessibili. Ad esempio, è possibile creare degli smeraldi con diamanti e ferro, oppure persino creare dei diamanti con la carne marcia.

La mod cerca di implementare crafting anche per quegli oggetti più difficile da ottenere, in particolare quelli che non hanno una ricetta di crafting e sono particolarmente rari da trovare, se non impossibili. Questi includono le selle, le armature per cavalli o persino pezzi di armatura di maglia, che con questa mod possono essere creati con materiali ottenibili facilmente.

#10 — Plenty Of Armors

Modloader: Fabric

Versione: 1.19.2

File aggiuntivi: Fabric API

Data di uscita: 17 agosto 2022

Minecraft

Finiamo questa lista con una mod incentrata totalmente sulle armature. La Plenty of Armors implementa infatti un grande numero di armature differenti, craftabili non solo coi materiali già presenti all’interno del gioco, ma anche con qualche nuova aggiunta.

Tra le armature create coi materiali del gioco base abbiamo, ad esempio, quella di smeraldo, di quarzo, di ossidiana, di pietrarossa o di moltissimi altri materiali, che adesso assumono una funziona in più. Ce ne sono poi alcune che possono essere create con materiali inediti e che conferiscono bonus speciali, come velocità di movimento, resistenza al fuoco e altri. Insomma, decisamente un game changer per il mondo delle armature.

Queste erano le 10 mod che riteniamo essere le migliori del mese. Quali di queste ha attirato maggiormente la vostra attenzione? Fatecelo sapere con un commento qui in calce!