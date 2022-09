Giusto questa mattina è emerso in rete un particolare video di un appassionati di Minecraft che è riuscito a ottenere una marea di punti esperienza in un battito di ciglia. Nel mondo dello sconfinato sandbox di Mojang, però, le scoperte non hanno mai fine e infatti c’è stato chi ha creato una mod che farà felici gli amanti degli animali di compagnia. Questa mod, infatti, renderebbe questi ultimi immortali così da accompagnarvi per sempre durante le vostre avventure.

Se siete degli amanti degli animali, sarete ben felici di sapere che questa mod non vi farà mai più separare dai vostri amici animali da compagnia. La mod in questione si chiama Soulbound: Immortal Pets, e sebbene in molti potrebbero sottovalutarla, in realtà si tratta di un ottimo add-on per tutti quei giocatori a cui piace tenere i propri animali fidati sempre al loro fianco e proteggerli dagli orrori dell’abisso.

La cosa interessante di questa mod è che non solo permette ai giocatori di riportare in vita i propri animali domestici che periscono, ma permette anche di evocarli ovunque e persino trasferirli a un nuovo proprietario. Oltre a ciò, ci sono anche tutta una piccola serie funzioni molto importanti volte ad assicurarsi che il vostro animale da compagnia sia sempre al vostro fianco.

Se questa mod ha saputo incuriosirvi e volete aggiungere queste funzionalità in Minecraft, sappiate che potete scaricare la mod Soulbound: Immortal Pets da CurseForge comodamente a questo indirizzo. Di mod per il titolo sandbox di Mojang ce ne sono sempre di più, e questa è la conferma di quanto il gioco sia ancora molto popolato da giocatori che vogliono esprimere in mille modi la propria creatività. A tal proposito, vi consigliamo di dare un’occhiata a quanto fatto da quest’altro appassionato, il quale ha ricreato Yharnam di Bloodborne nel sandbox.