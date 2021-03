Minecraft, questi screenshots vi lasceranno senza parole

Non siete mai stanchi di vedere qualche stupendo panorama creato dai giocatori di Minecraft? Ecco, oggi vogliamo proporvi qualcosa che vi farà letteralmente sobbalzare dalla sedia per quanto il panorama sembri davvero fotorealistico. Cosi come vi abbiamo fatto notare poche settimane fa, c’è chi si è preso la briga di costruire un’intera metropoli all’interno del mondo a cubetti di Microsoft. Inoltre c’è chi sta cercando di tirar su un’azienda che lavora soltanto su panorami e strutture. Invece questa volta vi presentiamo qualcosa di diverso, che è stato fatto soltanto da una singola persone e che appena abbiamo visto ci ha lasciati fuori dai panni.

Stiamo parlando di questi stupendi screenshots che potete trovare all’interno del tweet che vi linkiamo in basso e che sono stati postati dalla pagina PlanetMinecraft. Il tutto è stato creato dall’utente “qwryzu” che in soli due mesi è riuscito a creare un panorama iper-realistico tanto da sembrare quasi una foto di National Geographic se la si osserva con poca attenzione e da lontano. Parte in realtà di un progetto ancora più grande che fa parte di un terreno di circa 16 chilometri quadrati di varie topografie.

Il tutto è stato creato grazie ad alcuni tool esterni a Minecraft ovviamente, ma il lavoro è sicuramente da apprezzare, soprattutto per le ore impiegate a curare ogni singolo dettaglio. La cosa più bella è che potete provare tutto questo anche grazie al link di download offerto da PlanetMinecraft, solo se ovviamente possedete il titolo in Java Edition.

After 2 months of hard work, qwryzu created their most detailed map with 4 large continents with mountains, lakes, deserts and more. They purposefully made this map with big open spaces for building #Minecraft #TerrainTuesday FREE download below!

