Minecraft è sicuramente uno dei giochi che ha da sempre ricevuto le attenzioni speciali degli utenti PC. Il gioco di casa Mojang è infatti uno dei titoli che possono aiutare di più i creativi, con gli utenti che si lanciano in creazioni sempre più importanti e ambiziose. Tutto questo però è possibile anche grazie al supporto costante al prodotto, con il team di sviluppo che lavora regolarmente ad aggiornamenti e patch per rendere l’esperienza di gioco sempre migliore, e proprio nelle ultime ore il team di sviluppo ha annunciato la release date del Wild Update. E (sorpresa) non è neanche così distante.

Andiamo con ordine: che cos’è il Wild Update di Minecraft? Si tratta di uno degli aggiornamenti più corposi di sempre, che includono una serie di nuovi mob, nuovi biomi e molto altro. Nel nuovo aggiornamento del gioco di casa Mojang, infatti, sono presenti dei biomi completamente naturali e che richiamano le paludi e le foreste, con tanto di rane e altra fauna. Presenti anche una serie di blocchi di fango e un nuovo tipo di blocco di legno.

Non solo ambientazione e nuova fauna. L’aggiornamento infatti include anche una barca con un forziere. “Potete riempirlo con tutto ciò che troverete nelle vostre spedizioni”, ha spiegato lo sviluppatore. “Che si tratti di equipaggiamento, provviste o quello che volete”. Questo renderà le esplorazioni nell’oceano un pochino più semplici, visto che sarà possibile prepararsi al meglio per poter affrontare le proprie avventure.

Arriviamo ora alla data di uscita. Come comunicato da Mojang, il Wild Update di Minecraft arriverà tra poco meno di due settimane. La data di lancio fissata per l’aggiornamento è il 7 giugno 2022. L’update uscirà per console Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, device mobile iOS e Android e ovviamente PC Windows. Incluse nell’aggiornamento anche le piattaforme macOS e Linux per tutti gli utenti Java.