Miyamoto parla del nuovo Super Mario 3D e di come espanderà la serie!

Da poco più di una settimana Super Mario Odyssey, l’incredibile platform per Nintendo Switch con protagonista l’amato idraulico italiano, ha spento la sua quarta candelina. Ritenuto dai fan uno dei capitoli più riusciti della longeva serie, gli appassionati stanno urlando a gran voce un sequel o addirittura un nuovo gioco in 3D al pari di quest’ultimo. Intervistato recentemente in una sessione di domande e risposte a seguito dei recenti risultati finanziari del colosso nipponico, Shigeru Miyamoto ha parlato anche del prossimo platform 3D di Super Mario.

L’amministratore e direttore generale di Nintendo ha dichiarato che l’incredibile successo di Super Mario Odyssey ha portato a ragionare sul futuro della serie. Prima di quest’ultimo capitolo infatti, la vendita dei titoli 3D era diminuita in modo drastico dovuto al fatto che erano poco intuitivi e meno fruibili per il pubblico. I vertici decisero quindi di riproporre le serie 3D ma con la struttura di un 2D (New Super Mario Bros. appunto) “All’epoca, sembrava che ogni volta che creavamo un nuovo capitolo nella serie Super Mario questi diventassero sempre più complicati e meno interessanti per il pubblico” ha spiegato Miyamoto.

“Recentemente però persone di ogni generazione si sono divertite con Super Mario Odyssey, la nostra intenzione è quella di provare ad espanderci ulteriormente creando qualcosa di unico”. Con quasi 22 milioni di copie vendute, l’ultimo capitolo rilasciato nel 2017 risulta essere il titolo di Mario 3D più venduto di sempre. Insomma, oltre ad aver dichiarato che Nintendo stia effettivamente lavorando ad un nuovo gioco di Super Mario, pare che Miyamoto abbia in mente davvero qualcosa di grosso per il futuro del brand.

Cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Cosa vorreste vedere nel prossimo gioco con protagonista il simpatico idraulico? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutti gli eventuali dettagli in merito.