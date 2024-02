Modder trasforma due vecchi iPod in controller per la Steam Deck

Un utente di Reddit, u/nekomichi, ha pubblicato un video su come giocare a Skyrim utilizzando due iPod come controller per la Steam Deck. Una cosa piuttosto improbabile, ma anche molto affascinante.

La configurazione dei controller è sicuramente qualcosa di unico. Un iPod Mini gestisce gli input del mouse con quattro tasti direzionali e il tasto di selezione che funge da clic del mouse, mentre un iPod di quarta generazione è utilizzato esclusivamente per il movimento di scorrimento: in senso orario per camminare in avanti e in senso antiorario per camminare all'indietro.

Questo setup insolito è reso possibile grazie a un software chiamato RockBox, che consente di sostituire il firmware di molti lettori musicali digitali classici. Tuttavia, le limitazioni di RockBox non permettono, tra le altre cose, di premere contemporaneamente più di una direzione - caso in cui il “mouse” accelera e va fuori controllo.

Nonostante le limitazioni, il progetto è sorprendentemente funzionante, soprattutto considerando l'assurdità della configurazione. Un’altra esempio di come la creatività e la volontà di “fare cose” delle persone possa portare a risultati strabilianti.