Grazie al lancio della campagna in Accesso Anticipato, è già cominciato il datamining di Call of Duty: Modern Warfare 2 e come riportato su Twitter, Infinity Ward potrebbe essere al lavoro su una modalità zombie per il gioco. Non si tratterebbe di una novità: una simile modalità era già stata approcciata in passato, tanto da diventare rapidamente una delle più richieste e più giocate.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma in un cinguettio del dataminer cod_sploitzimgz sono emersi alcuni riferimenti all’implementazione di una modalità zombie per Call of Duty: Modern Warfare 2. Le immagini diffuse su Twitter sono state cancellate da Twitter a causa di un reclamo di copyright, segnale che ovviamente qualcosa di vero alla base ci sia. Difficile però capire se la modalità entrerà ufficialmente in produzione oppure il tutto sia già stato cancellato internamente.

Nel corso dello sviluppo di un videogioco sono infatti molteplici le cose che possano cambiare da un giorno all’altro. Non è dunque escluso che Infinity Ward possa aver in effetti lavorato a una modalità zombie per il suo nuovo shooter, ma che sia stata successivamente cancellata. Al momento dunque è ancora presto prima di poter esprimere eventuali giudizi, ma possiamo provare a fare delle ipotesi. Secondo alcuni rumor, Activision sarebbe intenzionata a non pubblicare un nuovo gioco della serie del 2023, ma solamente un’espansione. Non è dunque escluso che la modalità zombie di cui sono stati trovati i riferimenti possa essere integrata successivamente.

Call of Duty: Modern Warfare 2 debutterà ufficialmente il 28 ottobre 2022 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Di recente il gioco è stato protagonista di un’open beta decisamente corposa, che vi abbiamo raccontato a questo indirizzo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.