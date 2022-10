Ci risiamo: ancora una volta i software di anti cheat hanno fatto cilecca. Come riportato online, infatti, diversi giochi di Call of Duty: Modern Warfare 2 sono stati allontanati dal gioco, per motivi assolutamente non legati né al comportamento scorretto né all’utilizzo di trucchi.

A diffondere la maggior parte delle testimonianze dei giocatori che sono stati allontanati dai server di gioco ci ha pensato Jake Lucy, fondatore di Full Squad Gaming. “C’è un problema molto serio a livello di ban in Modern Warfae 2, con utenti che vengono bannati in maniera permanente per cheating e con appelli che cadono nel vuoto”, si legge nel cinguettio diffuso poche ore dopo il lancio ufficiale del nuovo gioco della serie, avvenuto lo scorso venerdì.

La notizia non è nuova e purtroppo mostra ancora tutti i limiti delle società gestire i cheater. Molto spesso questi ban avvengono solamente su PC e sono legati a software di terze parti perfettamente leciti, come per esempio tutti i programmi Logitech che consentono di rimappare i tasti del mouse o tool che monitorano le prestazioni in-game. Nello specifico, però, in Call of Duty: Modern Warfare 2 sembra che i giocatori non riescano proprio a fare appello ad Activision per il ban ricevuto, rendendo dunque completamente inutile l’acquisto del gioco.

There is a serious false ban problem going around for CoD MW2, people being perma banned for cheating and appeals insta denied I have received hundreds of replies and DM’s including from people I trust to not be cheating. Reply if you’ve had similar issues. pic.twitter.com/5KA4DSAoFK — Jake Lucky (@JakeSucky) October 29, 2022

Non sappiamo se la situazione rientrerà alla normalità, ma sicuramente Activision e Infinity Ward dovranno lavorare duramente per evitare che la situazione possa sfuggire di mano. Il rischio, d’altronde, è quello di lasciare fuori una grande fetta di utenti, andando anche a danneggiare l’economia interna al gioco, con una parte del pubblico che non potrà effettuare acquisti in-game come per esempio skin, pacchetti speciali e l’immancabile pass stagionale, che arriverà il 16 novembre 2022 su tutte le piattaforme. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.