Sono oramai anni che Activision stringe partnership decisamente importanti con alcuni produttori di cibo e bevande per Call of Duty. Modern Warfare 2 non ha fatto ovviamente eccezione: in tutto il mondo (tranne in alcuni paesi come l’Italia) catene di fast food, produttori di bevande gasate e snack stanno regalando dei codici per i doppi punti esperienza in abbinato ai loro prodotti. C’è però un problema, che nasce dalla catena di produzione: molto spesso, per avere questi codici, non è necessario aprire nessuna confezione.

Al momento i double XP di Call of Duty: Modern Warfare 2 si possono ottenere acquistando menù nei fast food, pacchi da 12 lattine di Mountain Dew e sacchetti della Link’s Beef Jerky, una marca molto conosciuta di carne secca. Peccato però che nel caso della bevanda e dello snack, tantissimi giocatori stanno semplicemente staccando i codici, che non sono inseriti all’interno della confezione ma semplicemente attaccati sopra come adesivo oppure inseriti all’interno del packaging. Questo ha portato a una serie di enormi problemi per tutti coloro che acquistano i prodotti in questione, convinti di trovare al loro interno un codice.

In un video, pubblicato su Reddit, si nota chiaramente come tutti i pacchetti di carne secca siano privi del codice, perché posto proprio fuori dalla confezione. “Chi ha progettato questa confezione?”, si chiede l’autore del filmato. Probabilmente è stata riposta troppa fiducia nell’umanità. Ancora più grave, poi, è il costo di questi pacchetti, di solito inferiore a 5 Dollari. Un’inezia per chi ne ha appena spesi 70 su un gioco.

Call of Duty: Modern Warfare 2 è disponibile da 28 ottobre 2022 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. In futuro la serie potrebbe tornare anche su console Nintendo, visto il desiderio di Phil Spencer di vedere il franchise praticamente ovunque post acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.