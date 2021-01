Migliori monitor per simulatori di guida | Gennaio 2021

Per quale genere è di fondamentale importanza possedere un monitor reattivo? Oltre che per gli FPS, anche per i simulatori di guida è necessario un monitor fulmineo, specialmente per chi ha intenzione di iniziare a fare sul serio nelle varie competizioni. Di fatto, negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom di tornei competitivi dedicati a simulatori di guida come DiRT Rally 2.0 o Assetto Corsa. Il gioco di Kunos Simulazioni, inoltre, sta molto a cuore agli utenti che, con dedizione, inseriscono delle mod contenutistiche davvero niente male. Perciò cosa aspettate? In questa guida cercheremo di consigliarvi i migliori monitor per simulatori di guida adatti alle vostre esigenze. Pronti, partenza… VIA!

Migliori monitor per simulatori di guida

Samsung C24RG52FQU

Il primo monitor che vi proponiamo è veramente economico, ma decisamente prestante. Samsung C24RG52FQU è un monitor curvo da 24 pollici in Full HD a 144 Hz. Dotato di tecnologia AMD Radeon Free Sync e di un tempo di risposta di 4ms è un monitor più che adatto per chi vuole spendere pochissimo mantenendo delle alte prestazioni. Al prezzo per cui è venduto, era impossibile non inserirlo come prodotto entry level tra i migliori monitor per simulatori di guida.

ASUS VG278QR

La soluzione offerta da Asus è tra le migliori in assoluto per qualità/prezzo. Si tratta di un 27 pollici Full HD a ben 165 Hz con tempo di risposta di soli 0.5ms. Inoltre è compatibile con la tecnologia NVIDIA G-SYNC e, piccola chicca, anche di due casse stereo poste agli angoli inferiori del monitor. Con una cornice spessa solamente 11 millimetri, inoltre, è perfetto per una configurazione a 3 monitor. Decisamente uno dei migliori monitor per simulatori di guida disponibili a un prezzo accessibile sul mercato.

BenQ EX2780Q

Saliamo di prezzo, ma anche di risoluzione. Il monitor BenQ EX2780Q è un 27 pollici a 144 Hz con risoluzione 2K, ovvero 2560x1440p, ed è dotato di HDRi e della tecnologia AMD Radeon Free Sync e tempo di risposta di 5ms. Inoltre, possiede un subwoofer da 5W e due altoparlanti da 2W integrati. Sul fronte compatibilità next-gen, il BenQ EX2780Q supporta i 120 Hz su PS5 a 1080p, mentre su Xbox Series X alla massima risoluzione. Si tratta di uno dei migliori monitor per simulatori di guida a risoluzione elevata, ma restando a un prezzo contenuto.

MSI Optix MPG341CQR

La soluzione proposta da MSI rappresenta la giuntura perfetta tra prestazioni e qualità dell’immagine. MSI Optix MPG341CQR è un monitor curvo con rapporto 21:9 e una risoluzione UWQHD (3440x1440p) a 144 Hz e un tempo di risposta di 1ms. Con un contrasto di 3000:1 e HDR400, i neri sono molto profondi, anche grazie alla tecnologia VA del pannello. La ciliegina sulla torta della proposta di MSI è l’introduzione di led RGB posti in basso allo schermo per creare l’atmosfera, ma soprattutto per prevenire l’affaticamento della vista.

Samsung C49HG90

Fate largo all’imponente proposta di Samsung! Pur non raggiungendo l’angolo di visione di una configurazione a 3 schermi, Samsung C49HG90 è la proposta perfetta per chi vuole una visione ultrawide senza bordi grazie al suo pannello curvo con rapporto 32:9. Questo monitor, grazie alle sue prosperose dimensioni, vi consentirà di utilizzare la tecnologia Picture-byPicture per collegare anche due dispositivi diversi. Dotato di un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1ms, il monitor ultrawide di Samsung vi offrirà un’ottima fluidità. ATTENZIONE: il Samsung C49HG90 è consigliabile soltanto agli utenti PC, su console purtroppo schiaccia l’immagine.

