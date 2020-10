Monster Hunter: il film sarà fedele al videogioco?

Sony Pictures Entertainment ha condiviso un nuovo video sul suo canale YouTube, che mostra i creatori di Monster Hunter – Ryozo Tsujimoto e Kaname Fujioka – condividere insieme al regista Paul WS Anderson la loro eccitazione aver portato il celebre videogioco sul grande schermo, valutando altresì il lavoro svolto confrontando direttamente il look dei mostri del film con quello del videogioco originale. Il regista, Anderson, è lo stesso di Mortal Kombat e Resident Evil e ora sta tornando nel mondo degli adattamenti videoludici con una versione cinematografica del celebre franchise di Capcom. Dal video in questione – che potete guardare anche voi qui sotto – si può notare come i mostri appaiano in realtà più grandi di quanto dovrebbero essere. Ciò nonostante, sappiamo bene che non tutti i film sono rimasti fedeli ai videogiochi, pur conservandone fascino e attrattiva.

A tutti gli effetti, Anderson è un appassionato di Monster Hunter. Infatti, non solo ha iniziato a parlare per la prima volta con Capcom di questo progetto già 10 anni fa, ma ne ha acquisito i diritti addirittura quando il grande successo del gioco era circoscritto in Giappone, dunque molto prima che il titolo diventasse popolare negli Stati Uniti. Nel film vedremo Milla Jovovich nei panni di Artemide, un Capitano che, insieme ai suoi fedeli soldati, è costretta a combattere per la sopravvivenza in un pericoloso nuovo mondo abitato da enormi mostri con poteri incredibili.

A seguire, la descrizione ufficiale del film Monster Hunter: “Dietro il nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti che governano il loro dominio con ferocia mortale. Quando una tempesta di sabbia inaspettata trasporta il Capitano Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra di soldati delle Nazioni Unite (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in un nuovo mondo, i soldati sono scioccati nello scoprire che questo ambiente ostile e sconosciuto ospita mostri enormi e terrificanti immuni a la loro potenza di fuoco. Nella loro disperata battaglia per la sopravvivenza, l’unità incontra il misterioso Cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli permettono di stare un passo avanti rispetto alle potenti creature. Mentre Artemis e Hunter costruiscono lentamente il loro legame di fiducia, lei scopre che lui fa parte di una squadra guidata dall’ammiraglio (Ron Perlman). Affrontando un pericolo così grande che potrebbe minacciare di distruggere il loro mondo, i coraggiosi guerrieri combinano le loro abilità uniche alleandosi per la resa dei conti finale”.

Il film arriverà nelle sale americane il prossimo dicembre. E voi, cosa ne pensate? Questo breve video comprendente frammenti inediti del film vi ha incuriosito? Fatecelo sapere con un commento nella sezione qui sotto.