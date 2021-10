Monster Hunter Rise: rivelati i requisiti della versione PC

Se durante il Tokyo Game Show 2021 è stata annunciata la data di uscita di Monster Hunter Rise per PC, Capcom ci ha messo qualche giorno in più per poter svelare i primi requisti tecnici necessari per poter far girare il titolo. E (decisamente a sorpresa) sono abbastanza leggeri e permetteranno a più persone di poter godere del nuovo capitolo della serie.

Pur non essendo requisiti definitivi, contando l’uscita del gioco a gennaio 2022, i giocatori PC non dovranno necessariamente aggiornare il proprio hardware per poter giocare a Monster Hunter Rise. Come riportato nella pagina Steam, infatti, al momento le specifiche tecniche sono riservate a riprodurre il titolo a 1080p e 30 frame al secondo. Vediamoli nel dettaglio poco più in basso.

1080p, 30fps, dettagli grafici a Basso:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel® Core™ i3-4130 or Core™ i5-3470 or AMD FX™-6100

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA® GeForce® GT 1030 (DDR4) or AMD Radeon™ RX 550

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 23 GB di spazio disponibile

1080p, 30fps, dettagli grafici a medio:

Sistema operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel® Core™ i5-4460 or AMD FX™-8300

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (VRAM 3GB) or AMD Radeon™ RX 570 (VRAM 4GB)

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 23 GB di spazio disponibile

Chiaramente è molto probabile che nel corso dei prossimi giorni Capcom aggiorni questa lista, includendo anche i requisiti tecnici per far girare Monster Hunter Rise a 60 frame al secondo. D’altronde il team di sviluppo ha già dichiarato che la versione Steam infatti non avrà limiti di frame rate, permettendo così ai giocatori di poter scegliere i settaggi più adatti al loro sistema.

Anche se i requisti muteranno nel tempo, bisogna considerare anche la qualità dei porting PC di casa Capcom. Difficilmente ci saranno dunque problemi di ottimizzazione per Monster Hunter Rise su Steam ed è molto probabile che il titolo sarà estremamente scalabile, permettendo ad una vasta platea di pubblico di poter giocare con una qualità grafica e con un frame rate decisamente accettabile.