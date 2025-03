Monster Hunter Wilds: i 10 mostri più forti da affrontare

Nel mondo selvaggio e indomito di Monster Hunter Wilds, la fauna locale non è esattamente amichevole. Dalla piccola creatura all'imponente drago, gli ecosistemi del nuovo titolo di Capcom brulicano di predatori pronti a trasformare i cacciatori inesperti in poltiglia sanguinolenta. La vera essenza di questa serie videoludica risiede proprio nella varietà e nella pericolosità delle creature che la popolano, un elemento che ha contribuito al successo del franchise per oltre un decennio. Ogni incontro rappresenta una sfida unica, dove timing, strategia e preparazione fanno la differenza tra vittoria e sconfitta.

In questo articolo, quindi, abbiamo pensato di racchiudere i 10 mostri più difficili da affrontare in Monster Hunter Wilds, quelli che vi faranno rischiare più probabilmente di svenire tre volte e fallire la missione. Ovviamente, se Capcom ne dovesse aggiungere altri nel corso degli aggiornamenti sarà nostra premura aggiornare anche questo pezzo!

10. Blagonga

Il Blangonga, una palla di muscoli bianca e pelosa, rappresenta una sfida considerevole soprattutto perché lo si incontra all'inizio dell'high-rank, quando probabilmente si possiede ancora equipaggiamento di basso rango. Il suo respiro ghiacciato può facilmente prosciugare la barra della resistenza, un problema serio soprattutto per gli utilizzatori di arco. La velocità e la potenza dei suoi attacchi lo rendono particolarmente insidioso, specialmente perché spesso è accompagnato da rinforzi.

9. Anjanath Tonante

L'Anjanath Tonante, una versione elettrica e potenziata del T-Rex visto in Monster Hunter World, colpisce con la forza di un treno in corsa. La sua postura bipede lo rende difficile da colpire con alcune armi da mischia, specialmente se si punta alla coda. Inoltre, il suo morso poderoso infligge danni enormi, e la sua carica goffa ma devastante può attraversare l'intera zona di lotta per mandare a terra i cacciatori feriti.

8. Rathalos

Il Rathalos, soprannominato "re dei cieli", è una presenza costante nella serie di Monster Hunter che continua a rappresentare un ostacolo significativo per i nuovi giocatori. La sua capacità di volare conferisce un vantaggio tattico considerevole, permettendogli di bombardare il campo di battaglia con fiammate devastanti. Il suo arsenale, inoltre, comprende anche attacchi velenosi, costringendo i cacciatori a fronteggiare simultaneamente veleno e ustioni.

7. Ajakaran

L'Ajarakan, un bruto infuocato paragonabile al Rajang, è pericoloso da affrontare a distanza ravvicinata, dato che il suo arsenale di attacchi fisici e ad area d'effetto rende difficile mantenere una posizione sicura. I suoi attacchi di fuoco sono relativamente facili da evitare con la pratica, ma rivestono il terreno di fiamme, limitando le opzioni di movimento. Inoltre, sembra non presentare punti deboli evidenti, rendendo ogni incontro una prova di resistenza e strategia.

6. Uth Duna

L'Uth Duna appare sorprendentemente presto durante le missioni di basso rango, ma non lasciatevi ingannare dalla sua apparizione precoce. Questo mostro dalle dimensioni colossali si muove lentamente, ma compensa questa mancanza con attacchi incredibilmente potenti. Se vi schiaccerà con un tuffo di pancia, lo sentirete eccome, e potrebbe rivelarsi fatale se siete già feriti.

5. Nu Udra

Il Nu Udra è il mostro che chiude l'arco narrativo nel Bacino Petrolifero, rappresentando un enorme polpo che comanda l'elemento del fuoco. Ognuno dei suoi tentacoli può essere reciso, ma appena il mostro si arrabbia e diventa infuocato il pericolo diventa serio. Oltre a potersi nascondere nel suolo e poi attaccare a sorpresa, può anche lanciare palle di fuoco, e nonostante si muova solo coi tentacoli è comunque alquanto rapido. Insomma, un incontro simpatico da svolgere nel low rank.

4. Xu Wu

Rimaniamo in tema mostri tentacolosi con uno tra i nuovi arrivati nel bestiario: lo Xu Wu rappresenta decisamente un'innovazione senza precedenti. Questa creatura simile a un polpo si muove con inquietante fluidità sul terreno, utilizzando i suoi otto tentacoli per colpire da qualsiasi angolazione. La sua capacità di afferrare i cacciatori per poi divorarli rappresenta una minaccia costante, per cui bisogna stare costantemente all'erta sui suoi movimenti.

3. Gore Magala

Il Gore Magala, portatore del virus della Frenesia, fa il suo atteso ritorno in Monster Hunter Wilds. Si tratta di un drago agile che si muove con grazia felina sul campo di battaglia. La vera minaccia è rappresentata dal Virus, un meccanismo che punisce i giocatori troppo sulla difensiva. La sua versatilità lo rende letale sia negli attacchi ravvicinati che a distanza, costringendo i cacciatori a mantenere sempre al massimo la propria barra della salute.

2. Arkveld

L'Arkveld, conosciuto anche come Spettro Bianco, è il mostro simbolo di Monster Hunter Wilds, nonché un avversario mortale che esige rispetto. Nonostante le sue dimensioni impressionanti, questo predatore alato si muove con sorprendente agilità. I filamenti simili a catene sulle sue ali possono colpire i cacciatori incauti anche alle spalle, rendendo Arkveld un avversario ostico da qualsiasi angolazione lo si affronti.

1. Jin Dahaad

In cima alla catena alimentare troviamo Jin Dahaad, una delle creature più imponenti mai viste nella serie. Le sue dimensioni colossali lo rendono pericoloso anche al minimo contatto accidentale. La peculiarità di questo scontro risiede nella necessità di utilizzare trappole ambientali, un concetto potenzialmente estraneo ai neofiti. Come se non bastasse, il Jin Dahaad è anche dotato di un attacco istantaneamente letale che non esita a utilizzare ripetutamente durante il combattimento.