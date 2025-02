Monster Hunter Wilds | Migliori armi per principianti

In Monster Hunter Wilds c'è l'imbarazzo della scelta per selezionare il proprio equipaggiamento, anche e soprattutto con le armi. Se siete agli inizi di gioco e non sapete come muovervi, non temete, abbiamo preparato per l'occasione una guida in grado di aiutarvi a potenziare il vostro personaggio per ogni tipo di arma che avete scelto.

In questa guida, nello specifico, vediamo le migliori armi con cui iniziare a muovere i primi passi su Monster Hunter Wilds, lungo la trama principale, prima di sbloccare gli equipaggiamenti di Rarità 3. Se desiderate altri consigli e guide utili di Monster Hunter Wilds, trovate qui una guida completa in costante aggiornamento che potrà aiutarvi. Non dimenticate anche di leggere la nostra recensione.

ATTENZIONE: In questa guida potrebbero esserci spoiler sulla trama e in generale sul gioco di Monster Hunter Wilds.

Che arma scegliere in Monster Hunter Wilds?

La scelta dell'arma è puramente un fattore personale nella saga di Monster Hunter, incluso il nuovo capitolo Wilds. Ogni tipologia di arma differisce dall'altra non solo per animazioni e statistiche, ma anche per velocità, tipologie di colpi, pesantezza e, in generale, proprio in giocabilità.

In questo articolo mostreremo build utili per tutti e 14 i tipi di arma, ma se questo è il vostro primo gioco di Monster Hunter, vi consigliamo di ripiegare su armi con una curva di apprendimento molto più bassa, scegliendole da questa lista:

Spadone

Spada Lunga

Doppie Lame

Spada e scudo

Martello

Lancia

Arco

Balestra Leggera

Balestra Pesante

A un certo punto del gioco sarete in grado di portarvi due armi in inventario, il consiglio è quello di ripiegare su un'arma leggera e una più pesante. In ogni caso avete a disposizione sia guide interne nei menu di gioco sia un'area di addestramento per conoscere meglio le armi e familiarizzare con le loro combo.

Le migliori build per le armi iniziali di Monster Hunter Wilds

Qui di seguito vi listiamo la build ideale per ogni miglior arma iniziale, tenendo conto le abilità delle diverse armi. Usate questa guida come una base su cui costruire la vostra strategia, dato che per ogni mostro che affronterete molto probabilmente dovrete cambiare arsenale sfruttando debolezze e resistenze.

Migliore build inziale per Spadone

Arma : Lama d'osso II

: Lama d'osso II Armatura : Elmo in Lega Cotta Balahara Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri Balahara

: Abilità Attive: Bonus Attacco Lv. 1 Disciplina Lv. 1 Schivata Estesa Lv. 3 Rinfodero Veloce Lv. 2 Maestria nelle Arrampicate 3



Migliore build inziale per Sada Lunga

Arma : Fendifato Dosha I

: Fendifato Dosha I Armatura : Elmo in Lega Cotta Balahara Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri in Lega

: Abilità Attive: Sfoderata Punitrice Lv. 1 Rinfodero Veloce Lv. 3 Schivata Estesa Lv. 2 Maestria nelle Arrampicate 3



Migliore build inziale per Spada e Scudo

Arma : Cuchillo Quematrice II

: Cuchillo Quematrice II Armatura : Elmo Doshaguma Cotta Doshaguma Parabraccia Chatacabra Spira Doshaguma Schinieri Doshaguma

: Abilità Attive: Guardia Offensiva Lv. 2 Pasto Gratuito Lv. 3 Estensione Oggetti Lv. 2 Potenza di Doshaguma 4 Pelle Tosta 3



Migliore build inziale per Doppie Lame

Arma : Scuoiatori Dosha I

: Scuoiatori Dosha I Armatura : Elmo Doshaguma Cotta Doshaguma Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri Balahara

: Abilità Attive: Estendi Potenza Lv. 1 Schivata Estesa Lv. 3 Pasto Gratuito Lv. 2 Potenza di Doshaguma 2 Maestria nelle Arrampicate 3 Pelle Tosta 2



Migliore build inziale per Martello

Arma : Clava d'Osso II

: Clava d'Osso II Armatura : Elmo in Lega Cotta Balahara Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri Balahara

: Abilità Attive: Disciplina Lv. 2 Bonus Attacco Lv. 1 Schivata Estesa Lv. 3 Rinfodero Veloce Lv. 2 Maestria nelle Arrampicate 3



Migliore build inziale per Corno da Caccia

Arma : Corno Balahara I

: Corno Balahara I Armatura : Elmo in Lega Cotta Balahara Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri Balahara

: Abilità Attive: Battitore Lv. 1 Schivata Estesa Lv. 3 Rinfodero Veloce Lv. 2 Maestria nelle Arrampicate 3



Migliore build inziale per Lancia

Arma : Perforaferoce Dosha I

: Perforaferoce Dosha I Armatura : Elmo in Lega Cotta Balahara Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri in Lega

: Abilità Attive: Sfoderata Punitrice Lv. 1 Rinfodero Veloce Lv. 3 Schivata Estesa Lv. 2 Maestria nelle Arrampicate 3



Migliore build inziale per Lancia-Fucile

Arma : Esplosione Balahara I

: Esplosione Balahara I Armatura : Elmo in Lega Cotta Balahara Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri Balahara

: Abilità Attive: Guardia Offensiva Lv. 1 Schivata Estesa Lv. 3 Rinfodero Veloce Lv. 2 Maestria nelle Arrampicate 3



Migliore build inziale per Spadascia

[immagine]

Arma : Hache Barina I

: Hache Barina I Armatura : Elmo in Lega Cotta Balahara Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri in Lega

: Abilità Attive: Sfoderata Critica Lv. 1 Rinfodero Veloce Lv. 3 Schivata Estesa Lv. 2 Maestria nelle Arrampicate 3



Migliore build inziale per Lama Caricata

Arma : Dominatore d'Osso II

: Dominatore d'Osso II Armatura : Elmo in Lega Cotta Balahara Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri Balahara

: Abilità Attive: Bonus Capacità Lv. 1 Bonus Attacco Lv. 1 Schivata Estesa Lv. 3 Rinfodero Veloce Lv. 2 Maestria nelle Arrampicate 3



Migliore build inziale per Falcione Insetto

Arma : Falcione Balahara I

: Falcione Balahara I Armatura : Elmo Doshaguma Cotta Doshaguma Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri Balahara

: Abilità Attive: Estendi Potenza Lv. 1 Schivata Estesa Lv. 3 Pasto Gratuito Lv. 2 Potenza di Doshaguma 2 Maestria nelle Arrampicate 3 Pelle Tosta 2



Migliore build inziale per Balestra Leggera

Arma : Fucile Cacciatore II

: Fucile Cacciatore II Armatura : Elmo in Lega Cotta Balahara Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri in Lega

: Abilità Attive: Bonus Attacco Lv. 1 Primo Colpo Lv. 1 Rinfodero Veloce Lv. 3 Schivata Estesa Lv. 2 Maestria nelle Arrampicate 3



Migliore build inziale per Balestra Pesante

Arma : Tiratore d'Osso II

: Tiratore d'Osso II Armatura : Elmo in Lega Cotta Balahara Parabraccia Balahara Spira Balahara Schinieri Balahara

: Abilità Attive: Guardia Lv. 1 Bonus Attacco Lv. 1 Schivata Estesa Lv. 3 Rinfodero Veloce Lv. 2 Maestria nelle Arrampicate 3



Migliore build inziale per Arco