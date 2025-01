Monster Hunter Wilds: nuova beta in arrivo, e ci sarà un mostro storico da battere

Capcom ha annunciato una seconda beta di Monster Hunter Wilds, in programma prima del lancio ufficiale del gioco. La nuova versione di prova includerà un nuovo mostro, ricompense sbloccabili nel gioco completo e altre novità per i giocatori.

La seconda beta rappresenta, quindi, un'opportunità imperdibile per chi non ha partecipato alla prima sessione di test o desidera provare ulteriormente le diverse armi disponibili. La principale novità è l'introduzione del Gypceros, un mostro già noto ai fan della serie, descritto come una "vivernia alata" in grado di difendersi con flash accecanti, veleno e una coda elastica.

Capcom ha specificato che questa versione di prova non includerà gli aggiustamenti relativi a prestazioni, modifiche alle armi, miglioramenti della qualità di vita e altre ottimizzazioni che saranno invece presenti nel gioco finale. L'obiettivo sembra essere quello di offrire un'esperienza il più possibile simile alla prima beta.

I partecipanti alla seconda beta riceveranno alcune ricompense esclusive da utilizzare nel gioco completo:

Il ciondolo "Stuffed Felyne Teddy" per decorare le armi

Un pacchetto di oggetti iniziali con pozioni, razioni e strumenti utili

La nuova sessione di prova si svolgerà in due fasi:

Prima fase: dal 6 al 9 febbraio

Seconda fase: dal 13 al 16 febbraio

Con il lancio di Monster Hunter Wilds ormai imminente, questa beta rappresenta l'ultima opportunità per i giocatori di provare in anteprima alcune delle novità introdotte, come la nuova Focus Mode.

La serie Monster Hunter, creata da Capcom, ha una lunga e ricca storia nel mondo dei videogiochi: nata nel 2004 per PlayStation 2, questa saga ha rapidamente conquistato il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo.

Una curiosità interessante riguarda l'ispirazione dietro i mostri del gioco, dato che gli sviluppatori di Capcom hanno spesso tratto spunto da animali reali, dinosauri e creature mitologiche per creare le loro vivernie e draghi. Ad esempio, il Rathalos, uno dei mostri più iconici della serie, combina elementi di pterosauri, draghi occidentali e uccelli rapaci.