Il mondo del gaming è di nuovo in fermento per Monster Hunter Wilds e la sua possibile versione per Nintendo Switch 2. Dopo i primi indizi emersi mesi fa, i dataminer tornano alla carica con nuove prove che suggeriscono l'arrivo dell'action-RPG di Capcom sulla console ibrida di nuova generazione. La scoperta arriva in concomitanza con il massiccio aggiornamento rilasciato questa settimana, che ha introdotto una quantità significativa di contenuti in attesa del prossimo DLC principale previsto per l'estate.

Scavando nei file dell'ultimo update, alcuni esperti di datamining hanno scovato un'immagine tutorial che mostra esplicitamente il multiplayer locale su Switch 2. L'asset grafico, nascosto nei file di gioco e non visibile nell'interfaccia attuale, rappresenterebbe la prima conferma visuale dell'esistenza di una build dedicata alla nuova piattaforma Nintendo. Un elemento che va ad aggiungersi alle precedenti scoperte effettuate nel codice del Title Update 4.

Le indiscrezioni precedenti, emerse grazie al lavoro di dataminer cinesi, avevano già rivelato riferimenti espliciti a una versione Switch 2 del titolo, con stringhe di testo che menzionavano il multiplayer wireless, preset grafici specifici e addirittura 300 parametri dettagliati distribuiti su quattro piattaforme: PlayStation 5, PC, Xbox Series X|S e appunto Switch 2. Curiosamente, l'aggiornamento più recente ha rimosso queste vecchie stringhe testuali, sostituendole con l'immagine tutorial appena scoperta.

I leak precedenti indicavano una qualità delle ombre in modalità dock superiore al preset Very Low di PC, con output a 1080p

Dal punto di vista tecnico, i dati estratti in precedenza suggerivano che la versione Switch 2 in modalità dock avrebbe utilizzato una Graphics Mode con output a 1080p e una qualità delle ombre superiore al preset Very Low della versione PC. Una specifica particolarmente interessante considerando i ben noti problemi di performance che hanno afflitto Monster Hunter Wilds su computer, con frame rate instabili e requisiti hardware piuttosto esigenti che hanno causato frustrazione nella community PC.

L'ipotesi di un porting su Switch 2 non è poi così inverosimile, considerando lo storico rapporto tra Capcom e Nintendo. La software house giapponese ha sempre supportato con costanza le piattaforme dell'azienda di Kyoto, e la conferma arriva dal fatto che Resident Evil Requiem sarà disponibile al day one su Switch 2. Un dettaglio tutt'altro che secondario: Requiem gira sul medesimo motore grafico RE Engine utilizzato per Monster Hunter Wilds, dimostrando che il framework tecnologico è già ottimizzato per l'hardware della console ibrida.

Per Monster Hunter Wilds, un lancio su Switch 2 potrebbe rappresentare una preziosa opportunità di riscatto. Il titolo ha attraversato un periodo travagliato sin dal lancio di febbraio 2025, subendo review bombing da parte degli utenti, vendite al di sotto delle aspettative con un rapido calo del player count post-lancio, e contribuendo persino a un ribasso del valore azionario di Capcom. Una seconda chance sul mercato, con una base installata di giocatori Nintendo storicamente affezionati al franchise, potrebbe dare nuova linfa vitale al progetto.