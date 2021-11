Multiversus, ecco i primi teaser da Warner Bros! Annuncio imminente?

Di Multiversus, il picchiaduro free-to-play di Warner Bros. Interactive Entertainment, conosciamo già tutti i dettagli. Questo grazie, ovviamente, ad una serie di leak avvenuti nel corso delle ultime settimane. Ora però la campagna marketing del titolo potrebbe essere cominciata ufficialmente. Nel corso della notte italiana, infatti, gli account dell’universo Looney Tunes hanno cominciato a pubblicare delle immagini decisamente strane, che annunciano la sparizione di alcuni personaggi.

Il primo tweet è stato lanciato dall’account ufficiale dei Looney Tunes e riguarda la scomparsa di Bugs Bunny. “La stagione della caccia al coniglio è ufficialmente cancellata perché non riuscito a trovare Bugs”, si legge nel cinguettio e subito dopo è toccato invece a Tom & Jerry. La particolarità? I tre personaggi non sono stati cancellati dalle foto, ma hanno delle linee tratteggiate e ne resta solamente la silhoutte, come appunto a far intendere che siano stati trasportarti in un’altra dimensione o universo. In questo caso, stando anche alla risposta di Warner Bros ad uno dei tweet, i personaggi sarebbero stati dunque trasportati all’interno del Multiversus, pronti a combattere tra di loro in un folle picchiaduro.

🚨 rabbit season is officially CANCELLED cause we can’t find Bugs 🚨 any idea where he went? 🐰 @wbgames pic.twitter.com/mH4dlR2D8K — Looney Tunes (@LooneyTunes) November 17, 2021

Di Multiversus sappiamo davvero poco. Secondo alcuni leak, il picchiaduro sarà un gioco free-to-play, molto simile a Super Smash Bros. e Nickelodeon All Stars Brawl. Jeff Grubb, giornalista di GameBeat e insider molto vicino a tantissimi ambienti di sviluppo ha specificato che la strategia di renderlo completamente gratuito è dovuta al rilascio di DLC che includono personaggi di ulteriori franchise della casa cinematografica statunitense, ovviamente a pagamento.

👀👀👀 — Warner Bros. Games (@wbgames) November 17, 2021

Non sappiamo ancora quando Multiversus sarà annunciato. Le possibilità però che il titolo si manifesti ai The Game Awards sono abbastanza alte. Per scoprire se davvero il nuovo picchiaduro di Warner Bros. Interactive Entertainment farà capolino durante la serata dedicata agli Oscar del Videogioco bisognerà attendere il 10 dicembre 2021. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori informazioni ufficiali in merito.