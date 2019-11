Neon Noir: disponibile gratis il benchmark Crytek per il Ray Tracing

Crytek ha pubblicato gratuitamente Neon Noir, il benchmark per l'uso del Ray Tracing sul motore grafico dell'azienda tedesca.

Neon Noir è stato presentato per la prima volta da Crytek alla Game Developers Conference (GDC) di quest’anno. In queste ore Crytek ha reso finalmente disponibile il software di benchmark su PC per il Ray Tracing a titolo completamente gratuito.

Il benchmark è stato sviluppato con l’assistenza dei tool del motore grafico CryEngine. Neon Noir ci immergerà all’interno di una metropoli futuristica dai tratti fortemente Cyberpunk per farci scoprire come se la caveranno i nostri PC con la nuova tecnologia di illuminazione in tempo reale in Ray Tracing.

L’unico prerequisito necessario per poter avviare correttamente il benchmark Neon Noir, è quello di possedere una scheda grafica basata sulle DirectX 12. Gli sviluppatori di Crytek hanno però stilato una lista con i requisiti minimi da soddisfare per ottenere dei risultati soddisfacenti, andando in contro agli utenti.

Processore: AMD Ryzen 5 2500X o Intel Core i7-8700

Scheda Video: AMD Vega 56 con 8 GB di VRAM o Nvidia GTX 1070 con 8 GB di VRAM

Memoria RAM: 16 GB

Sistema Operativo: Windows 10 x64

Crytek prevede di ottimizzare questa tecnica per poterne trarre un vantaggio dai miglioramenti delle prestazioni future. Questa tecnologia supporterà API di basso livello come Vulkan e DX12; inoltre, sarà compatibile con tutte le future schede grafiche di tutti i produttori. Neon Noir è disponibile al test gratuito dal Cryengine Marketplace. Avete già provato questo nuovo benchmark targato Crytek? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.