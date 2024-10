Netflix ha già chiuso la software house tripla A con Joseph Staten

Netflix ha chiuso il suo studio di videogiochi Southern California, noto come team "Blue", parte della sua espansione nel settore dei videogiochi. La notizia è stata confermata da un rappresentante dell'azienda a Game File. Questo studio era considerato uno dei più promettenti tra quelli creati da Netflix negli ultimi anni.

Il team "Blue" si distingueva per il suo approccio ambizioso, puntando a sviluppare giochi di alto budget per diverse piattaforme, in contrasto con la strategia iniziale di Netflix focalizzata sul mobile. Lo studio aveva attirato l'attenzione del settore con alcune assunzioni di alto profilo:

Chacko Sonny , ex produttore esecutivo di Overwatch, assunto da Blizzard a fine 2022

, ex produttore esecutivo di Overwatch, assunto da Blizzard a fine 2022 Joseph Staten , storico direttore creativo della serie Halo, entrato nella primavera 2023 per lavorare su "un nuovo gioco AAA multipiattaforma e IP originale"

, storico direttore creativo della serie Halo, entrato nella primavera 2023 per lavorare su "un nuovo gioco AAA multipiattaforma e IP originale" Rafael Grassetti, ex direttore artistico di God of War presso Sony Santa Monica, anch'egli assunto nella primavera 2023

A ottobre 2024, Netflix ha chiuso il Team Blue e i tre nomi di spicco hanno lasciato l'azienda.

Questa mossa segna un cambio di direzione nella strategia di Netflix per il gaming. La chiusura di uno studio così promettente solleva inevitabilmente degli interrogativi sulle future ambizioni dell'azienda nel settore dei videogiochi tripla A e multipiattaforma.