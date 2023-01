Secondo Yoshiaki Hirabayashi, produttore di Resident Evil 4 Remake, l’attuale sviluppo del videogioco targato Capcom si troverebbe nelle sue “fasi finali”. Un’informazione del genere non può che far ben sperare agli appassionati di questa serie e del capitolo in questione, avvicinando ancora di più le loro possibilità di interfacciarsi col nuovo progetto.

In questi giorni e mesi si è parlato tantissimo di Resident Evil 4 Remake, specialmente dal punto di vista della sua pubblicazione e modalità di acquisto attualmente disponibili e pubblicizzate (senza contare di un errore che lo ha reso disponibile, per un breve lasso di tempo, a circa 10 dollari).

Nel corso di una recente intervista con Famitsu per suggellare i lavori e passi in avanti affrontati durante questo 2022, Hirabayashi ha confermato che i lavori per Resident Evil 4 sono in dirittura di arrivo. Queste sono state le sue parole tramite mp1st.com: “Stiamo lavorando duramente così da fornirvi maggiori dettagli su Resident Evil 4 in vista della sua uscita programmata per il 24 marzo. Il gioco è nella sua fase finale, con il team che si sta unitamente occupando degli ultimi miglioramenti. Vi preghiamo di attendere ancora un po’”.

Il fatto che lo sviluppo del titolo si trovi a questo punto, alla fine dell’anno, potrebbe confermare la sua puntualità di pubblicazione, anche perché levigarlo a dovere non significa necessariamente che stiano lavorando a grandi cose. Non ci resta, quindi, che aspettare nuovi dettagli, nella speranza che l’attuale team di sviluppo risulti coerente sia con il 24 marzo precedentemente annunciato come giorno d’uscita, che con queste recenti dichiarazioni, così da avere un Resident Evil 4 Remake sugli scaffali non solamente completo ma studiato a dovere.