Ninja ha fallito: la Fortnite World Cup si farà (quasi) senza di lui

Ninja non è riuscito a qualificarsi alle finali della Fortnite World Cup, ma afferma che sarà comunque presente a New York; ecco tutti i dettagli.

Nel corso degli ultimi mesi gli appassionati di Fortnite sono stati in grande fermento: non solo dovevano seguire il proprio gioco preferito nel quotidiano con sfide, leak e la caccia ai Fortbyte, ma avevano anche l’opportunità di vivere (direttamente o indirettamente) il più grande torneo di Fortnite mai organizzato da Epic: la World Cup. Prima di arrivare alle finali, chiaramente, è necessario qualificarsi (in solo e/o in coppia) e ovviamente tutti i grandi streamer e pro-player non hanno perso l’occasione di ritagliarsi un posto all’interno del torneo. Tra i tanti non poteva di certo mancare Ninja, il più famoso e seguito streamer in ambito Fortnite.

Purtroppo per i suoi fan, Ninja non è riuscito a qualificarsi. Dopo aver perso l’ultima occasione per qualificarsi in modalità singolo, lo streamer ha fallito anche nella modalità coppia: recentemente, infatti, Ninja e il suo compagno, Reverse2K, sono stati eliminati dopo aver totalizzato 64 punti, ovvero 25 in meno rispetto a quelli necessari per accedere alla finale.

Questo significa che non avremo modo di vedere Ninja alla finale della Fortnite World Cup? Non proprio, in quanto lo streamer ha affermato che sarà comunque presente a New York. Per ora non è dato sapere se sarà uno dei presentatori o se semplicemente commenterà in diretta per i propri follower quanto accade durante gli scontri.

Un finale negativo che però Ninja pare aver preso con grande sportività. Lo streamer è soddisfatto delle prestazioni sue e del compagno, visto che dopo una partenza un po’ sfortunata (15 punti in quattro scontri) sono riusciti a risollevarsi, per quanto non a sufficienza da poter accedere alla finale. Ha concluso ringraziando Fortnite per l’opportunità.

Diteci, avete seguito i tentativi di qualificazione di Ninja? Cosa ne pensate della sua prestazione?